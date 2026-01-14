Чому чай стає гірким: помилка, про яку всі мовчать

Приготування чаю здається елементарним, але саме в цьому простому ритуалі багато хто робить одну звичну помилку, яка може повністю зіпсувати смак напою.

Експерти попереджають, що через поширену помилку міцний напій стає гірким, терпким і неприємним, навіть якщо при цьому було використано якісний сорт. Про це пише The Mirror.

Дослідження журналу Saga показало, що більшість людей заварюють чай прямо в кухлі, а не в чайнику. При такому способі багато хто за звичкою стискає чайний пакетик після заварювання, намагаючись "вичавити" з нього максимум смаку. І саме в цьому і полягає помилка.

Чому чай стає гірким

За словами Анджели Прайс, старшої закупівельниці чаю в Whittard, стискання пакетика призводить до виділення надмірної кількості дубильних речовин. Це природні сполуки, які містяться в чаї, каві, вині та шоколаді. Вони відповідають за сухий, терпкий і гіркуватий смак. Коли пакетик стискають, ці речовини потрапляють у напій у високій концентрації, роблячи його різким і неприємним.

Експерт радить просто акуратно вийняти пакетик через 3-5 хвилин Фото: Pixels

Експерт радить просто акуратно вийняти пакетик через 3-5 хвилин, не чинячи на нього тиску.

Що кажуть експерти

Науковий відділ BBC зазначає, що стискання пакетика справді прискорює процес екстракції смакових сполук, включно з дубильними речовинами. Однак головним чинником появи гіркоти вважається не саме стиснення, а занадто довге заварювання.

Додавання молока в чай Фото: Pixels

Що довше чай перебуває у воді, то міцнішим і гіркішим стає напій. Стиснення лише посилює цей ефект за короткий час.

Що ще впливає на смак чаю

Експерти виділяють ще кілька чинників, які можуть зіпсувати навіть хороший чай:

Якість води

Жорстка вода заважає розкриттю смаку. Краще використовувати м'яку або фільтровану воду. Вона робить напій більш насиченим і збалансованим.

Порядок додавання молока

Якщо ви заварюєте чай у кухлі з пакетиком, молоко слід додавати після заварювання, а не до нього. Про це також попереджають експерти журналу Saga Magazine.

Температура

Холодне молоко, додане занадто рано, знижує температуру води та заважає чаю правильно заваритися. У рідкісних випадках це навіть може призвести до згортання напою.

