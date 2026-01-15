Письмо из 1969 года поразило супругов: школьница удивительно точно предсказала будущее

Питер, супруг Розы Бекертон из Великобритании, наткнулся на необычное письмо во время реставрации антикварной мебели. В этом послании девочка попыталась представить, каким станет мир в будущем и ее слова оказались удивительно точными.

Когда новые владельцы старого дивана заглянули за спинку во время реставрации, они ожидали найти пыль или забытые монеты. Однако вместо этого они наткнулись на письмо из 1969 года, написанное 11-летней школьницей, которое сегодня выглядит пугающе пророческим. Об этой истории вспоминает британское издание Express.

Послание было обнаружено в Питерборо во время восстановления антикварного дивана, купленного с рук. Письмо лежало внутри мебели более полувека и сохранилось почти идеально.

Автором оказалась школьница, которой в 1969 году было 11 лет. В своем сочинении девочка попыталась представить, каким станет мир в 1980-м. Сегодня многие ее фантазии звучат пугающе современно.

Відео дня

"Телефон с экраном, как телевизор"

В тексте девочка описывает сцену из будущей своей семейной жизни. Муж возвращается домой и собирается "позвонить другу". Но телефон в ее рассказе не просто коробка с трубкой.

"Здравствуй, дорогая, — сказал он мне. Я только что позвонил своему другу по телефону. В 1969 году телефон представлял собой квадратную коробку с ресивером на крышке. Сейчас это все еще ресивер, но вы можете видеть людей, с которыми разговариваете, потому что есть экран, на котором вы можете видеть людей. Это немного похоже на телевизор", — написала школьница.

В письме девочка описывала возвращение своего будущего мужа домой с работы Фото: SWNS

По ее словам, устройство все еще служит для звонков, но теперь позволяет видеть собеседника на экране, "немного похожем на телевизор". Для 1969 года такая идея выглядела чистой фантазией, но сегодня это уже часть повседневности.

Еда без посуды и двери по кнопке

Фантазии школьницы не ограничились связью. В письме она описывает дом будущего с электрическими дверями, которые открываются нажатием кнопки, и необычную "еду".

По ее задумке, это была бы жвачка, которая легко заменяла полноценный прием пищи. Ее можно жевать, чувствовать вкус, а после этого не нужно мыть посуду.

Будущее глазами ребенка

В своем сочинении девочка представляет себя замужней женщиной, работающей в финансовом учреждении, и с легкой иронией вспоминает прошлое, когда к приходу мужа "готовили чай".

Письмо заканчивается размышлением о том, как сильно изменился мир всего за десять лет Фото: SWNS

Письмо заканчивается размышлением о том, как сильно изменился мир всего за десять лет. Мысль, которая сегодня звучит особенно символично.

В письме нет имени автора, но сохранились правки учителя, сделанные красной ручкой, и оценка "Хорошо". Нынешние владельцы находки надеются, что публикация поможет отыскать автора, которой сегодня было бы около 62 лет.

"Когда мой муж показал мне его, я не могла поверить. Я подумала: "Боже мой, посмотрите на это". Мы не могли поверить", — сказала Роза Бекертонон.

Ранее Фокус сообщал, что:

Находка в "доме мечты" оказалась слишком пугающей. Снаружи он производит впечатление сказочного викторианского здания. Однако настоящий сюрприз ждет на людей в подвале.

Покупка в благотворительном магазине обернулась настоящим шоком для жительницы США. Женщина обнаружила внутри старой копилки тысячи долларов.

Также стало известно, что мужчина купил старый российский танк и нашел внутри золотые слитки. По предварительным подсчетам, стоимость находки могла достигать около двух миллионов фунтов стерлингов.