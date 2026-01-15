Лист із 1969 року вразив подружжя: школярка напрочуд точно передбачила майбутнє

Пітер, чоловік Рози Бекертон з Великої Британії, натрапив на незвичайний лист під час реставрації антикварних меблів. У цьому посланні дівчинка спробувала уявити, яким стане світ у майбутньому, і її слова виявилися напрочуд точними.

Коли нові власники старого дивана заглянули за спинку під час реставрації, вони очікували знайти пил або забуті монети. Однак замість цього вони натрапили на лист із 1969 року, написаний 11-річною школяркою, який сьогодні виглядає лякаюче пророчим. Про цю історію згадує британське видання Express.

Послання було виявлено в Пітерборо під час відновлення антикварного дивана, купленого з рук. Лист лежав усередині меблів понад півстоліття і зберігся майже ідеально.

Автором виявилася школярка, якій 1969 року було 11 років. У своєму творі дівчинка спробувала уявити, яким стане світ у 1980-му. Сьогодні багато її фантазій звучать застрашливо сучасно.

"Телефон з екраном, як телевізор"

У тексті дівчинка описує сцену з майбутнього свого сімейного життя. Чоловік повертається додому і збирається "зателефонувати другу". Але телефон у її розповіді не просто коробка з трубкою.

"Здрастуй, люба, — сказав він мені. Я щойно зателефонував своєму другові по телефону. У 1969 році телефон являв собою квадратну коробку з ресивером на кришці. Зараз це все ще ресивер, але ви можете бачити людей, з якими розмовляєте, тому що є екран, на якому ви можете бачити людей. Це трохи схоже на телевізор", — написала школярка.

У листі дівчинка описувала повернення свого майбутнього чоловіка додому з роботи Фото: SWNS

За її словами, пристрій все ще служить для дзвінків, але тепер дає змогу бачити співрозмовника на екрані, "трохи схожому на телевізор". Для 1969 року така ідея виглядала чистою фантазією, але сьогодні це вже частина повсякденності.

Їжа без посуду і двері за кнопкою

Фантазії школярки не обмежилися зв'язком. У листі вона описує будинок майбутнього з електричними дверима, що відчиняються натисканням кнопки, і незвичайну "їжу".

За її задумом, це була б жуйка, яка легко заміняла повноцінний прийом їжі. Її можна жувати, відчувати смак, а після цього не потрібно мити посуд.

Майбутнє очима дитини

У своєму творі дівчинка уявляє себе заміжньою жінкою, яка працює у фінансовій установі, і з легкою іронією згадує минуле, коли до приходу чоловіка "готували чай".

Лист закінчується роздумом про те, як сильно змінився світ усього за десять років Фото: SWNS

Лист закінчується роздумом про те, як сильно змінився світ лише за десять років. Думка, яка сьогодні звучить особливо символічно.

У листі немає імені автора, але збереглися правки вчителя, зроблені червоною ручкою, і оцінка "Добре". Нинішні власники знахідки сподіваються, що публікація допоможе відшукати авторку, якій сьогодні було б близько 62 років.

"Коли мій чоловік показав мені його, я не могла повірити. Я подумала: "Боже мій, подивіться на це". Ми не могли повірити", — сказала Роза Бекертонон.

