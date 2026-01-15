На древней скульптуре заметили "путешественницу во времени" с ноутбуком (фото)

В соцсетях и на видеоплатформах снова набирает популярность необычная теория заговора. Пользователи уверяют, что древнегреческая статуя якобы изображает женщину, "использующую ноутбук", и служит доказательством путешествий во времени.

Поводом для обсуждений стала погребальная скульптура, созданная примерно в I веке до нашей эры. Речь идет о статуе под названием "Могила Найскос царицы на троне со служанкой", которая экспонируется в Музей Дж. Пола Гетти в Малибу (США). О необычной теории пишет издание Daily Mail.

На скульптуре изображена сидящая знатная женщина и стоящая перед ней служанка, держащая тонкий складной предмет. Госпожа касается его крышки и смотрит внутрь, именно это и породило волну домыслов.

Сторонники теории заговора утверждают, что предмет слишком похож на современный ноутбук, а небольшие отверстия по бокам они называют USB-портами. Вирусные видео с YouTube и в соцсетях сопровождаются заявлениями о "потерянных технологиях" и даже намеками на связь с древними оракулами.

Что говорят историки

Профессиональные археологи и искусствоведы называют подобные версии абсурдными. По их словам, скульптура является типичным погребальным рельефом своего времени, а изображенный предмет на ней бытовый объект, был распространен в античной Греции.

Археолог Кристина Килгроув в статье для Forbes еще несколько лет назад подробно разобрала этот миф. Она объяснила, что подобные стелы часто показывали умерших женщин в домашней обстановке, подчеркивая их статус и благополучие семьи.

Простое объяснение

По мнению специалистов, "таинственный предмет" мог быть:

восковой табличкой для записей;

шкатулкой для украшений;

контейнером для личных вещей.

Отверстия по бокам, которые интернет-пользователи приняли за USB-порты, могли служить для крепления деревянных элементов, не сохранившихся до наших дней. Кроме того, часть стелы утрачена, что затрудняет точную интерпретацию деталей.

Почему мифы продолжают жить

История с "древнегреческим ноутбуком" не первый раз упоминается в СМИ. Еще в 2016 году она уже становилась вирусной, но каждый раз возвращается в новом формате.

Эксперты считают, что причина популярности таких теорий проста. По их мнению человеческому воображению свойственно искать знакомые формы в прошлом и наделять их современными смыслами.

