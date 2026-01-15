На стародавній скульптурі помітили "мандрівницю в часі" з ноутбуком (фото)

У соцмережах і на відеоплатформах знову набирає популярності незвичайна теорія змови. Користувачі запевняють, що давньогрецька статуя нібито зображує жінку, яка "використовує ноутбук", і слугує доказом подорожей у часі.

Приводом для обговорень стала похоронна скульптура, створена приблизно в I столітті до нашої ери. Йдеться про статую під назвою "Могила Найскос цариці на троні зі служницею", що експонується в Музеї Дж. Пола Гетті в Малібу (США). Про незвичайну теорію пише видання Daily Mail.

На скульптурі зображено знатну жінку, що сидить, і служницю, що стоїть перед нею і тримає тонкий складаний предмет. Пані торкається його кришки та дивиться всередину, саме це і породило хвилю домислів.

Прихильники теорії змови стверджують, що предмет занадто схожий на сучасний ноутбук, а невеликі отвори з боків вони називають USB-портами. Вірусні відео з YouTube і в соцмережах супроводжуються заявами про "загублені технології" і навіть натяками на зв'язок із древніми оракулами.

Що кажуть історики

Фахові археологи та мистецтвознавці називають подібні версії абсурдними. За їхніми словами, скульптура є типовим похоронним рельєфом свого часу, а зображений предмет на ній — побутовий об'єкт, що був розповсюджений в античній Греції.

Прихильники теорії змови стверджують, що предмет занадто схожий на сучасний ноутбук Фото: Facebook

Археолог Христина Кілгроув у статті для Forbes ще кілька років тому детально розібрала цей міф. Вона пояснила, що подібні стели часто показували померлих жінок у домашній обстановці, підкреслюючи їхній статус і добробут сім'ї.

Просте пояснення

На думку фахівців, "таємничий предмет" міг бути:

восковою табличкою для записів;

скринькою для прикрас;

контейнером для особистих речей.

Отвори з боків, які інтернет-користувачі прийняли за USB-порти, могли служити для кріплення дерев'яних елементів, що не збереглися до наших днів. Крім того, частина стели втрачена, що ускладнює точну інтерпретацію деталей.

Чому міфи продовжують жити

Історія з "давньогрецьким ноутбуком" не вперше згадується у ЗМІ. Ще 2016 року вона вже ставала вірусною, але щоразу повертається в новому форматі.

Експерти вважають, що причина популярності таких теорій проста. На їхню думку, людській уяві властиво шукати знайомі форми в минулому і наділяти їх сучасними смислами.

