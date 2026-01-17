Школьник воспользовался лазейкой в ​​системе возврата денег и "заработал" $1,2 млн

17-летнего парня из Китая приговорили к шести годам тюремного заключения за использование лазейки в законе о возврате денежных средств, которая позволила ему получить обратно деньги, не отдавая при этом сам товар.

В прошлом году подросток из Шанхая получил суровый приговор за кражу косметики на сумму более 600 000 долларов (примерно 26 млн гривен) с онлайн-платформы после того, как обнаружил уязвимость в системе оплаты. Об этом пишет Oddity Central.

Подросток, чье имя не разглашается, заметил, что может указать поддельные номера курьерской службы в запросе на возврат товара и автоматически получить возмещение, не возвращая при этом сам товар.

Если бы молодой человек воспользовался этой лазейкой один или два раза, вряд ли кто-то стал бы на него жаловаться, но он увидел в этом возможность разбогатеть и решил воспользоваться ею. В течение нескольких месяцев подросток подал 11 900 фиктивных заявок на возврат средств, не возвращая товары, которые затем продавал на платформах подержанных товаров.

Подросток получил суровый приговор за кражу косметики Фото: Unsplash

Прокуратура обвинила подростка в получении товаров на сумму 4,76 миллиона юаней (680 000 долларов или же более 29,5 млн гривен), которые он затем продал с прибылью в 4,01 миллиона юаней (574 000 долларов, 24,9 млн гривен), получив также полный возврат средств. Все эти деньги он потратил на телефоны, дорогую одежду, видеоигры и угощения для друзей, прежде чем был арестован.

Китайские СМИ сообщили, что 17-летний подросток получил всего шесть лет тюремного заключения, поскольку на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

