Школяр скористався лазівкою в системі повернення грошей і "заробив" $1,2 млн

17-річного хлопця з Китаю засудили до шести років тюремного ув'язнення за використання лазівки в законі про повернення грошових коштів, яка дала йому змогу отримати назад гроші, не віддаючи при цьому сам товар.

Минулого року підліток із Шанхаю отримав суворий вирок за крадіжку косметики на суму понад 600 000 доларів (приблизно 26 млн гривень) з онлайн-платформи після того, як виявив уразливість у системі оплати. Про це пише Oddity Central.

Підліток, чиє ім'я не розголошують, помітив, що може вказати підроблені номери кур'єрської служби в запиті на повернення товару й автоматично отримати відшкодування, не повертаючи водночас сам товар.

Якби молодий чоловік скористався цією лазівкою один або два рази, навряд чи хтось став би на нього скаржитися, але він побачив у цьому можливість розбагатіти та вирішив скористатися нею. Протягом кількох місяців підліток подав 11 900 фіктивних заявок на повернення коштів, не повертаючи товари, які потім продавав на платформах вживаних товарів.

Підліток отримав суворий вирок за крадіжку косметики Фото: Unsplash

Прокуратура звинуватила підлітка в отриманні товарів на суму 4,76 мільйона юанів (680 000 доларів або ж понад 29,5 млн гривень), які він потім продав із прибутком у 4,01 мільйона юанів (574 000 доларів, 24,9 млн гривень), отримавши також повне повернення коштів. Усі ці гроші він витратив на телефони, дорогий одяг, відеоігри та частування для друзів, перш ніж був заарештований.

Китайські ЗМІ повідомили, що 17-річний підліток отримав лише шість років тюремного ув'язнення, оскільки на момент скоєння злочину був неповнолітнім.

