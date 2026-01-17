"Мама, дыши": мальчик схватил руль после того, как женщина потеряла сознание (фото)

12-летний школьник проявил невероятное хладнокровие и спас жизнь своей матери, когда она внезапно потеряла сознание за рулем автомобиля, двигавшегося по автомагистрали со скоростью около 97 км в час.

Инцидент произошел во время поездки из Уэльса на рождественскую ярмарку в Бирмингеме (Великобритания). В какой-то момент 37-летняя Никола Крамп потеряла сознание, не убрав ногу с педали газа. Об этом пишет Daily Star.

Машина начала ускоряться, и ситуация могла закончиться трагедией для британки и ее сына Зака Хауэллса.

Однако мальчик мгновенно среагировал. Он схватил руль, сумел замедлить автомобиль и направил его на обочину трассы. После остановки Зак выключил двигатель и позвонил в службу спасения.

Машина ехала на высокой скорости

Несмотря на сильный страх, мальчик говорил с оператором спокойно и четко объяснил, где они находятся. В разговоре он признался, что ему было очень страшно, но при этом добавил, что вести машину оказалось довольно легко.

Відео дня

Мальчик встретился с операторами и офицерами, которые первыми отреагировали на вызов Фото: SWNS

Вскоре женщина пришла в себя, и мальчик начал ее успокаивать. Сын держал ее за руку и уверял, что все будет хорошо.

"Мама дыши! Не волнуйся, все в порядке", — слышно его голос на записи телефонного разговора.

Никола, растроганная произошедшим, начала извиняться перед сыном. В ответ Зак с детской прямотой отвечал, что переживает не за себя, а за нее.

Благодарность от полиции

Поступок мальчика получил и официальное признание. В штаб-квартире полиции в Вустершире Заку вручили благодарность от начальника полиции Вест-Мерсии. Он также встретился с операторами и офицерами, которые первыми отреагировали на вызов 14 декабря.

Мать мальчика призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся и бесконечно гордится сыном Фото: SWNS

Мать мальчика призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся и бесконечно гордится сыном. Сам же Зак относится к произошедшему удивительно скромно и говорит, что не считает свой поступок чем-то особенным.

В полиции отметили, что спокойствие и зрелость, проявленные 12-летним ребенком в экстремальной ситуации, заслуживают огромного уважения и, без сомнения, помогли избежать серьезной опасности не только для него и его матери, но и для других участников движения.

Ранее Фокус сообщал, что:

Мужчина рассказал о "самой опасной работе в мире". История 49-летнего мужчины шотландца Энди Торбета, прошедшего путь от военного взрывотехника до профессионального спелеодайвера и исследователя экстремальных сред, вновь привлекает внимание.

работе в мире". История 49-летнего мужчины шотландца Энди Торбета, прошедшего путь от военного взрывотехника до профессионального спелеодайвера и исследователя экстремальных сред, вновь привлекает внимание. Британец выполнял обычную работу по дому, но внезапно погиб при крайне необычных обстоятельствах, которые, по словам специалистов, встречаются даже реже, чем падение метеорита.

Также стало известно, что мужчина повис на высоте 4,5 км, зацепившись за самолет. Спортсмен потерял устойчивость и начал вращаться прямо под воздушны судном, а стропы плотно намотались на хвостовую часть.