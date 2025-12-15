Мужчина погиб из-за невероятного стечения обстоятельств: случается реже падения метеорита

Житель Великобритании выполнял обычную работу по дому, но внезапно погиб при крайне необычных обстоятельствах, которые, по словам специалистов, встречаются даже реже, чем падение метеорита.

В графстве Йоркшир 38-летний мужчина трагически скончался у себя дома, занимаясь повседневными делами. Коронер назвал произошедшее исключительным случаем, подчеркнув, что подобные происшествия бывают реже, чем удар молнии и другие редкие явления. Об этой истори вспоминает издание Mirror.

Несчастный случай произошел 1 февраля 2011 года. Брайан Депледж, отец двоих детей, находился в гостиной и развешивал влажную одежду после дождя, пользуясь обычной раскладной сушилкой. В какой-то момент он потерял равновесие, упал, а сушилка опрокинулась вместе с ним.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина оказался зажат внутри металлической конструкции. Детектив-инспектор Марк Лонг сообщил, что пластиковые элементы сушилки сдавили тело и шею пострадавшего. Любые попытки выбраться лишь усиливали давление, движение приводило к еще большему сжатию. Полиция сравнила этот эффект с так называемой "кошачьей колыбелью", когда конструкция становится опаснее при попытке освободиться.

Мужчина оказался зажат внутри металлической конструкции Фото: Shutterstock

Судебно-медицинский эксперт доктор Филипп Бэтмен отметил, что характер повреждений указывал на удушье, по механизму схожее с асфиксией. Были зафиксированы вдавленные следы на груди и шее, а также изменения в легких, свидетельствующие о нехватке кислорода.

По итогам разбирательства коронер профессор Пол Маркс признал смерть несчастным случаем. Он подчеркнул, что за годы своей практики ни разу не сталкивался с подобным сочетанием обстоятельств.

Гибель Брайана Депледжа стала тяжелым ударом для его семьи. В тот момент его сыну Райану было 11 лет, а дочери Шони — 18. Близкие позже рассказывали, что долго не могли смириться с потерей мужа и отца, который погиб в собственном доме, выполняя самые обычные домашние дела.

