Чоловік загинув через неймовірний збіг обставин: трапляється рідше за падіння метеорита

Житель Великої Британії виконував звичайну хатню роботу, але раптово загинув за вкрай незвичайних обставин, які, за словами фахівців, трапляються навіть рідше, ніж падіння метеорита.

У графстві Йоркшир 38-річний чоловік трагічно помер у себе вдома, займаючись повсякденними справами. Коронер назвав подію винятковим випадком, наголосивши, що подібні події трапляються рідше, ніж удар блискавки та інші рідкісні явища. Про цю історію згадує видання Mirror.

Нещасний випадок стався 1 лютого 2011 року. Браян Депледж, батько двох дітей, перебував у вітальні та розвішував вологий одяг після дощу, користуючись звичайною розкладною сушаркою. Якоїсь миті він втратив рівновагу, впав, а сушарка перекинулася разом із ним.

Під час розслідування з'ясувалося, що чоловік опинився затиснутий усередині металевої конструкції. Детектив-інспектор Марк Лонг повідомив, що пластикові елементи сушарки стиснули тіло і шию потерпілого. Будь-які спроби вибратися лише посилювали тиск, рух призводив до ще більшого стиснення. Поліція порівняла цей ефект із так званою "котячою колискою", коли конструкція стає небезпечнішою під час спроби звільнитися.

Чоловік опинився затиснутий усередині металевої конструкції Фото: Shutterstock

Судово-медичний експерт доктор Філіп Бетмен зазначив, що характер ушкоджень вказував на задуху, яка за механізмом схожа з асфіксією. Було зафіксовано вдавлені сліди на грудях і шиї, а також зміни в легенях, які свідчать про брак кисню.

За підсумками розгляду коронер професор Пол Маркс визнав смерть нещасним випадком. Він підкреслив, що за роки своєї практики жодного разу не стикався з подібним поєднанням обставин.

Загибель Браяна Депледжа стала важким ударом для його сім'ї. На той момент його синові Раяну було 11 років, а доньці Шоні — 18. Близькі пізніше розповідали, що довго не могли змиритися з втратою чоловіка і батька, який загинув у власному будинку, виконуючи звичайнісінькі домашні справи.

