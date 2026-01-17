"Мамо, дихай": хлопчик схопив кермо після того, як жінка знепритомніла (фото)

12-річний школяр проявив неймовірну холоднокровність і врятував життя своєї матері, коли вона раптово знепритомніла за кермом автомобіля, що рухався автомагістраллю зі швидкістю близько 97 км на годину.

Інцидент стався під час поїздки з Уельсу на різдвяний ярмарок у Бірмінгемі (Велика Британія). У якийсь момент 37-річна Нікола Крамп знепритомніла, не прибравши ногу з педалі газу. Про це пише Daily Star.

Машина почала прискорюватися, і ситуація могла закінчитися трагедією для британки та її сина Зака Гауеллса.

Однак хлопчик миттєво зреагував. Він схопив кермо, зумів уповільнити автомобіль і спрямував його на узбіччя траси. Після зупинки Зак вимкнув двигун і зателефонував до служби порятунку.

Машина їхала на високій швидкості

Попри сильний страх, хлопчик говорив з оператором спокійно і чітко пояснив, де вони перебувають. У розмові він зізнався, що йому було дуже страшно, але при цьому додав, що керувати машиною виявилося досить легко.

Хлопчик зустрівся з операторами та офіцерами, які першими відреагували на виклик Фото: SWNS

Незабаром жінка прийшла до тями, і хлопчик почав її заспокоювати. Син тримав її за руку і запевняв, що все буде добре.

"Мамо, дихай! Не хвилюйся, все гаразд", — чути його голос на записі телефонної розмови.

Нікола, зворушена тим, що сталося, почала перепрошувати перед сином. У відповідь Зак з дитячою прямотою відповідав, що переживає не за себе, а за неї.

Подяка від поліції

Вчинок хлопчика отримав і офіційне визнання. У штаб-квартирі поліції у Вустерширі Заку вручили подяку від начальника поліції Вест-Мерсії. Він також зустрівся з операторами та офіцерами, які першими відреагували на виклик 14 грудня.

Мати хлопчика зізналася, що досі не може повірити в те, що трапилося, і нескінченно пишається сином Фото: SWNS

Мати хлопчика зізналася, що досі не може повірити в те, що трапилося, і нескінченно пишається сином. Сам же Зак ставиться до події напрочуд скромно і каже, що не вважає свій вчинок чимось особливим.

У поліції зазначили, що спокій і зрілість, проявлені 12-річною дитиною в екстремальній ситуації, заслуговують на величезну повагу і, без сумніву, допомогли уникнути серйозної небезпеки не тільки для неї та її матері, а й для інших учасників руху.

