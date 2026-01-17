Завидовал даже Лондон: чем прославился один из величайших городов мира (фото)

Населенный пункт, который ранее получил прозвище "Город 333 святых", до сих пор остается символом торговли, знаний и культурного наследия Африки. Речь идет о Тимбукту, который в Средние века считался одним из величайших центров мира.

Расположенный на краю Сахары на территории современного Мали, Тимбукту в 14–15 веках переживал период расцвета. В это время он был центром торговли и образования, а его богатство и интеллектуальная жизнь нередко сравнивали с такими городами, как Лондон, Каир и Венеция. Об этом пишет Express.

Город был основан в 12 веке и быстро стал ключевым пунктом сахарских торговых путей. Через него проходили золото, соль, слоновая кость и другие ценные товары, которые приносили огромные доходы местным правителям и купцам. Дополнительным преимуществом стало расположение в дельте реки Нигер, что обеспечивало удобные торговые связи и устойчивое развитие на протяжении нескольких столетий.

Через него проходили золото, соль, слоновая кость и другие ценные товары Фото: National Geographic

Город знаний и рукописей

Однако Тимбукту прославился не только богатством. Он был одним из главных центров исламской науки. В мечетях, медресе и библиотеках города хранились десятки тысяч рукописей, посвященных теологии, праву, медицине, математике и астрономии. Ученые со всего исламского мира приезжали сюда, чтобы учиться и вести научные дискуссии.

Из-за большого числа религиозных мыслителей и ученых Тимбукту получил прозвище "Город 333 святых". Истории о его библиотеках, рынках и роскошных мечетях распространялись далеко за пределами Африки и формировали образ легендарного города, где знания ценились не меньше золота.

Причины упадка

Однако золотой век Тимбукту со временем закончился. Завоевания, политическая нестабильность и изменение торговых маршрутов привели к упадку города. В последующие столетия он переживал периоды запустения, а в наше время сталкивается с проблемами изменения климата, опустынивания и вооруженных конфликтов.

Золотой век Тимбукту со временем закончился Фото: CBS

Несмотря на это, историческое и культурное значение Тимбукту остается исключительным. Город включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается символом интеллектуального и торгового могущества Африки прошлого.

Издание отмечает, что сегодня Тимбукту напоминает миру о том, что на африканском континенте существовали города, которые по богатству и влиянию могли соперничать с крупнейшими центрами Европы и Ближнего Востока.

