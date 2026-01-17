Заздрив навіть Лондон: чим прославилося одне з найвеличніших міст світу (фото)

Населений пункт, який раніше отримав прізвисько "Місто 333 святих", досі залишається символом торгівлі, знань і культурної спадщини Африки. Йдеться про Тімбукту, який у Середні віки вважався одним із найбільших центрів світу.

Розташований на краю Сахари на території сучасного Малі, Тімбукту в 14-15 століттях переживав період розквіту. У цей час він був центром торгівлі та освіти, а його багатство та інтелектуальне життя нерідко порівнювали з такими містами, як Лондон, Каїр і Венеція. Про це пише Express.

Місто було засноване в 12 столітті та швидко стало ключовим пунктом цукрових торгових шляхів. Через нього проходили золото, сіль, слонова кістка та інші цінні товари, які приносили величезні прибутки місцевим правителям і купцям. Додатковою перевагою стало розташування в дельті річки Нігер, що забезпечувало зручні торговельні зв'язки та сталий розвиток протягом кількох століть.

Місто знань і рукописів

Однак Тімбукту прославився не тільки багатством. Він був одним із головних центрів ісламської науки. У мечетях, медресе і бібліотеках міста зберігалися десятки тисяч рукописів, присвячених теології, праву, медицині, математиці та астрономії. Вчені з усього ісламського світу приїжджали сюди, щоб навчатися і вести наукові дискусії.

Через велику кількість релігійних мислителів і вчених Тімбукту отримав прізвисько "Місто 333 святих". Історії про його бібліотеки, ринки та розкішні мечеті поширювалися далеко за межами Африки та формували образ легендарного міста, де знання цінувалися не менше за золото.

Причини занепаду

Однак золотий вік Тімбукту з часом закінчився. Завоювання, політична нестабільність і зміна торгових маршрутів призвели до занепаду міста. У наступні століття воно переживало періоди запустіння, а в наш час стикається з проблемами зміни клімату, спустелювання і збройних конфліктів.

Попри це, історичне та культурне значення Тімбукту залишається винятковим. Місто занесено до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і вважається символом інтелектуальної та торговельної могутності Африки минулого.

Видання зазначає, що сьогодні Тімбукту нагадує світові про те, що на африканському континенті існували міста, які за багатством і впливом могли змагатися з найбільшими центрами Європи та Близького Сходу.

