Девушка купила пальто в секонд-хенде и нашла в кармане "бриллиант" (видео)

Жительница Лос-Анджелеса (США) поделилась историей, которая за считанные дни стала вирусной в соцсетях. Во время примерки пальто девушка неожиданно обнаружила в кармане украшение, которое на первый взгляд выглядело как дорогое кольцо с бриллиантом.

30-летняя Джейми Рубин рассказала, что приобрела черное пальто из искусственного меха примерно за 30 долларов (около 1300 гривен) на платформе перепродажи, подбирая образы для зимней поездки в Аспен. Своей находкой американка поделилась в TikTok.

Во время съемки видео с примеркой Джейми засунула руку в карман и достала блестящее кольцо.

На записи видно, как девушка с удивлением смотрит в камеру и спрашивает: "Как вы думаете, оно настоящее?". По ее словам, реакция была искренней, а находка стала полной неожиданностью.

Сколько стоит украшение

Чтобы разобраться, Рубин отнесла украшение к ювелиру. Проверка показала, что кольцо оказалось не драгоценным, а обычной бижутерией. Несмотря на это, девушка призналась, что не слишком расстроилась.

Відео дня

"В итоге оно все равно красивое и эффектное. Я даже рада, что мне не пришлось бы проходить через все сложности, связанные с поиском владельца старинного кольца", — объяснила она в следующем видео.

Реакция соцсетей

Видео с находкой Джейми опубликовала в TikTok, где ролик быстро набрал почти 1 млн просмотров. Пользователи начали активно обсуждать возможную стоимость кольца и советовать, что делать дальше.

История вызвала волну откровений в комментариях. Пользователи TikTok стали делиться собственными неожиданными находками из секонд-хендов:

"Я купил кошелек, и в одном из карманов лежало 50 долларов. Думаю, человек вернул его после использования";

"Я нашел винтажное обручальное кольцо в маленькой музыкальной шкатулке для украшений, которую купил в комиссионке";

"Боже, я нахожу в карманах пальто, которые покупаю в секонд-хенде, только использованные салфетки".

Ранее Фокус сообщал, что:

Покупка в благотворительном магазине обернулась настоящим шоком для жительницы США. Женщина обнаружила внутри старой копилки тысячи долларов.

Женщина удивила находкой в комиссионном магазине. Иногда самые невероятные покупки случаются тогда, когда их совсем не ждешь.

Также стало известно, что на женщину с потолка упало сокровище стоимостью $10 тысяч. Жительница США чудом избежала серьезных травм во время ремонта дома, когда на нее внезапно рухнул тяжелый металлический ящик для инструментов.