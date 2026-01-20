Дівчина купила пальто в секонд-хенді й знайшла в кишені "діамант" (відео)

Мешканка Лос-Анджелеса (США) поділилася історією, яка за лічені дні стала вірусною в соцмережах. Під час примірки пальта дівчина несподівано виявила в кишені прикрасу, яка на перший погляд виглядала як дорога каблучка з діамантом.

30-річна Джеймі Рубін розповіла, що придбала чорне пальто зі штучного хутра приблизно за 30 доларів (близько 1300 гривень) на платформі перепродажу, добираючи образи для зимової поїздки в Аспен. Своєю знахідкою американка поділилася в TikTok.

Під час зйомки відео з приміркою Джеймі засунула руку в кишеню і дістала блискучу каблучку.

На записі видно, як дівчина зі здивуванням дивиться в камеру і запитує: "Як ви думаєте, воно справжнє?". За її словами, реакція була щирою, а знахідка стала повною несподіванкою.

Скільки коштує прикраса

Щоб розібратися, Рубін віднесла прикрасу до ювеліра. Перевірка показала, що каблучка виявилася не дорогоцінною, а звичайною біжутерією. Попри це, дівчина зізналася, що не надто засмутилася.

Відео дня

"У підсумку воно все одно красиве й ефектне. Я навіть рада, що мені не довелося б проходити через усі складнощі, пов'язані з пошуком власника старовинної каблучки", — пояснила вона в наступному відео.

Реакція соцмереж

Відео зі знахідкою Джеймі опублікувала в TikTok, де ролик швидко набрав майже 1 млн переглядів. Користувачі почали активно обговорювати можливу вартість каблучки та радити, що робити далі.

Історія викликала хвилю одкровень у коментарях. Користувачі TikTok стали ділитися власними несподіваними знахідками із секонд-хендів:

"Я купив гаманець, і в одній з кишень лежало 50 доларів. Думаю, людина повернула його після використання";

"Я знайшов вінтажну обручку в маленькій музичній скриньці для прикрас, яку купив у комісіонці";

"Боже, я знаходжу в кишенях пальт, які купую в секонд-хенді, тільки використані серветки".

Раніше Фокус повідомляв, що:

Покупка в благодійному магазині обернулася справжнім шоком для мешканки США. Жінка виявила всередині старої скарбнички тисячі доларів.

Жінка здивувала знахідкою в комісійному магазині. Іноді найнеймовірніші покупки трапляються тоді, коли їх зовсім не чекаєш.

Також стало відомо, що на жінку зі стелі впав скарб вартістю $10 тисяч. Мешканка США дивом уникла серйозних травм під час ремонту будинку, коли на неї раптово звалився важкий металевий ящик для інструментів.