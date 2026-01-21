Секрет Европы: где находится красивейший город, о котором почти никто не знает (фото)

Если мысль об отпуске среди туристов вызывает не восторг, а легкую панику, эксперты советуют обратить внимание на менее очевидные направления. Один из таких городов все чаще называют настоящей находкой для путешественников.

Речь идет о Генте, очаровательном городе в Бельгии, который нередко называют "самым тщательно оберегаемым секретом Европы". Несмотря на близость к популярному Брюгге, этот город до сих пор остается в тени более раскрученных маршрутов. Об этом пишет Express.

По словам экспертов туристической индустрии с Iglu Cruise, Гент сочетает в себе все, за что любят Бельгию: каналы, средневековую архитектуру и уютные улочки. Но главное отличием является то, что в нем гораздо меньше туристов и намного сильнее ощущается местная, живая атмосфера. Город удобно исследовать пешком, не спеша, наслаждаясь деталями.

Город нередко называют "самым тщательно оберегаемым секретом Европы" Фото: Britannica

Три башни и лучший вид в городе

Одним из главных мест для прогулки считается каменный мост Синт-Михилсбрюг в самом центре. Именно отсюда открывается культовый вид сразу на три средневековые башни: Собор Святого Бавона, Церковь Святого Николая и Колокольню Гента. Этот панорамный пейзаж многие считают одним из самых красивых во всей стране.

Тем, кто хочет увидеть другую сторону города, советуют пройтись по аллее Граффити. Там уличные художники постоянно обновляют росписи, превращая узкий переулок в живую галерею под открытым небом. Каждый визит выглядит по-новому и именно это делает место таким притягательным.

Одним из главных мест для прогулки считается каменный мост в самом центре Фото: tripadvisor

Когда лучше ехать

Наиболее комфортным временем для поездки называют периоды с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В эти месяцы в Генте мягкая погода и спокойная атмосфера. Декабрь тоже считается удачным выбором. К Рождеству город преображается, улицы украшают праздничные огни, а прогулки становятся особенно уютными.

Хотя прямых рейсов в Гент нет, путешественники обычно прилетают в Аэропорт Брюсселя, откуда до города можно добраться примерно за час с небольшим.

