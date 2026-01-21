Секрет Європи: де розташоване красиве місто, про яке майже ніхто не знає (фото)

Якщо думка про відпустку серед туристів викликає не захват, а легку паніку, експерти радять звернути увагу на менш очевидні напрямки. Одне з таких міст дедалі частіше називають справжньою знахідкою для мандрівників.

Йдеться про Гент, чарівне місто в Бельгії, яке нерідко називають "найретельніше оберігається секретом Європи". Попри близькість до популярного Брюгге, це місто досі залишається в тіні більш розкручених маршрутів. Про це пише Express.

За словами експертів туристичної індустрії з Iglu Cruise, Гент поєднує в собі все, за що люблять Бельгію: канали, середньовічну архітектуру та затишні вулички. Але головною відмінністю є те, що в ньому набагато менше туристів і набагато сильніше відчувається місцева, жива атмосфера. Місто зручно досліджувати пішки, не поспішаючи, насолоджуючись деталями.

Місто нерідко називають "секретом Європи, який найретельніше оберігають" Фото: Britannica

Три вежі та найкращий вид у місті

Одним із головних місць для прогулянки вважається кам'яний міст Сінт-Міхілсбрюг у самому центрі. Саме звідси відкривається культовий вид одразу на три середньовічні вежі: Собор Святого Бавона, Церкву Святого Миколая і Дзвіницю Гента. Цей панорамний пейзаж багато хто вважає одним із найкрасивіших у всій країні.

Тим, хто хоче побачити інший бік міста, радять пройтися алеєю Графіті. Там вуличні художники постійно оновлюють розписи, перетворюючи вузький провулок на живу галерею просто неба. Кожен візит виглядає по-новому і саме це робить місце таким привабливим.

Одним із головних місць для прогулянки вважається кам'яний міст у самому центрі Фото: tripadvisor

Коли краще їхати

Найкомфортнішим часом для поїздки називають періоди з квітня по червень і з вересня по жовтень. У ці місяці в Генті м'яка погода і спокійна атмосфера. Грудень теж вважається вдалим вибором. До Різдва місто перетворюється, вулиці прикрашають святкові вогні, а прогулянки стають особливо затишними.

Хоча прямих рейсів до Гента немає, мандрівники зазвичай прилітають в Аеропорт Брюсселя, звідки до міста можна дістатися приблизно за годину з невеликим.

