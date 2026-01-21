Пара решила попробовать "один эксперимент": через пару месяцев они жили уже втроем

История Алана Андервуд, Кевин Янкей и Меган Смит из США началась с разговора, на который решаются не все. В 2020 году Андервуд призналась своему партнеру, что хочет лучше понять собственную идентичность и допускает, что испытывает влечение как к мужчинам, так и к женщинам.

Пара решила не разрывать отношения, а честно исследовать новые чувства и это решение изменило их жизнь. Поначалу речь шла о разовом опыте, но знакомство с Меган Смит оказалось судьбоносным. Об этом пишет People.

Знакомство, которое изменило

То, что начиналось как осторожный шаг навстречу неизвестному, постепенно переросло в полноценные романтические отношения между всеми тремя. Спустя несколько месяцев они официально стали парой втроем и с тех пор не расставались.

"Мы не планировали ничего серьезного. Это должно было быть чем-то кратким и понятным. Но очень быстро мы поняли, что испытываем не только физическое влечение, а гораздо более глубокие чувства, и игнорировать это было бы нечестно по отношению к самим себе", — призналась Андервуд.

Мужчина и две женщины живут совместно Фото: People

Совместная жизнь втроем

Сегодня их быт выглядит одновременно обычным и непривычным. Мужчина и две женщины живут совместно, спорят о мелочах, у них есть общая собака и четкие договоренности, которые помогают сохранять баланс. По их словам, это касается даже сна. Партнеры по очереди меняются местами в кровати, чтобы никому не было теснее или жарче, чем другим.

Переезд в большой дом в Колорадо с тремя ванными комнатами стал важной вехой и символом того, как отношения "выросли" из тесной квартиры. По словам Янкея, их союз оказался прочнее, чем они ожидали. Американец отметил, что каждый получает поддержку сразу от двух близких людей, а конфликты чаще заканчиваются разговором и взаимным пониманием.

По словам Янкея, их союз оказался прочнее, чем они ожидали Фото: People

Реакция на нестандартный союз

Отдельным испытанием стал разговор с родителями. Одни приняли необычные отношения почти мгновенно, а другие долго молчали. Но партнеры уверены, что со временем честность и уважение помогают сгладить даже самые сложные различия во взглядах.

О своем опыте трио рассказывает в соцсетях, в том числе в TikTok, где их аккаунт быстро стал популярным. В интервью американскому журналу они подчеркивают, что не стремятся убеждать кого-то следовать их примеру. Их главной целью является показать, как выглядят такие отношения изнутри, без сенсаций и мифов.

"Это не универсальный рецепт счастья. Мы просто нашли друг друга, и у нас получилось", — заключила Андервуд.

