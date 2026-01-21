Пара вирішила спробувати "один експеримент": через кілька місяців вони жили вже втрьох

Історія Алана Андервуда, Кевіна Янкея та Меган Сміт зі США почалася з розмови, на яку наважуються не всі. У 2020 році Андервуд зізналася своєму партнеру, що хоче краще зрозуміти власну ідентичність і допускає, що відчуває потяг як до чоловіків, так і до жінок.

Пара вирішила не розривати стосунки, а чесно дослідити нові почуття і це рішення змінило їхнє життя. Спочатку йшлося про разовий досвід, але знайомство з Меган Сміт виявилося доленосним. Про це пише People.

Знайомство, яке змінило

Те, що починалося як обережний крок назустріч невідомому, поступово переросло в повноцінні романтичні стосунки між усіма трьома. Через кілька місяців вони офіційно стали парою втрьох і відтоді не розлучалися.

"Ми не планували нічого серйозного. Це мало бути чимось коротким і зрозумілим. Але дуже швидко ми зрозуміли, що відчуваємо не тільки фізичний потяг, а й набагато глибші почуття, і ігнорувати це було б нечесно стосовно самих себе", — зізналася Андервуд.

Чоловік і дві жінки живуть спільно Фото: People

Спільне життя утрьох

Сьогодні їхній побут виглядає одночасно звичайним і незвичним. Чоловік і дві жінки живуть спільно, сперечаються про дрібниці, мають спільного собаку і чіткі домовленості, які допомагають зберігати баланс. За їхніми словами, це стосується навіть сну. Партнери по черзі міняються місцями в ліжку, щоб нікому не було тісніше чи спекотніше, ніж іншим.

Переїзд у великий будинок у Колорадо з трьома ванними кімнатами став важливою віхою і символом того, як стосунки "виросли" з тісної квартири. За словами Янкея, їхній союз виявився міцнішим, ніж вони очікували. Американець зазначив, що кожен отримує підтримку одразу від двох близьких людей, а конфлікти частіше закінчуються розмовою і взаємним розумінням.

За словами Янкея, їхній союз виявився міцнішим, ніж вони очікували Фото: People

Реакція на нестандартний союз

Окремим випробуванням стала розмова з батьками. Одні прийняли незвичайні стосунки майже миттєво, а інші довго мовчали. Але партнери впевнені, що з часом чесність і повага допомагають згладити навіть найскладніші відмінності в поглядах.

Про свій досвід тріо розповідає в соцмережах, зокрема в TikTok, де їхній акаунт швидко став популярним. В інтерв'ю американському журналу вони підкреслюють, що не прагнуть переконувати когось наслідувати їхній приклад. Їхньою головною метою є показати, який вигляд мають такі стосунки зсередини, без сенсацій і міфів.

"Це не універсальний рецепт щастя. Ми просто знайшли одне одного, і в нас вийшло", — підсумувала Андервуд.

