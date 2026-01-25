Любовь, о которой молчали: что написано в утерянном дневнике Гитлера (фото)

На чердаке частного дома обнаружили рукописный дневник, который исследователи осторожно связывают с именем Адольфа Гитлера.

Речь идет о 113 страницах заметок, где, помимо бытовых и политических фрагментов, содержатся записи о тайной симпатии к актрисе Марлен Дитрих. Эту женщину нацистская пропаганда считала предательницей. Об этом пишет Daily Star.

По словам специалистов, документы относятся к эпохе Третьего рейха, хотя их авторство пока не подтверждено окончательно. Тем не менее находка уже вызвала бурную дискуссию среди историков и коллекционеров. Дневник был продан примерно за около 30 тысяч евро (примерно 1,5 млн гривен).

Что известно о находке

Документ впервые предложили 74-летнему коллекционеру Олафу Хаубольду. Он признался, что изначально отнесся к истории настороженно, но продавец объяснял происхождение документов расплывчато, ссылаясь лишь на "находку на чердаке". После предварительного осмотра Хаубольд обратился к историкам, которые допустили вероятность подлинности записей.

Документ впервые предложили 74-летнему коллекционеру Олафу Хаубольду Фото: Jam Press

Дополнительный интерес вызвали штампы и сопроводительные бумаги, часть которых связана с Штази. Это, по словам экспертов, может указывать на сложную и до конца не ясную историю хранения архива.

Тайная симпатия к "предательнице"

Самые обсуждаемые страницы дневника посвящены предполагаемой влюбленности нацистского лидера в Марлен Дитрих. Актриса публично выступала против нацизма и отказалась от немецкого гражданства, из-за чего в Германии ее считали изменницей. В записях говорится о попытках установить с ней контакт и даже о планах вернуть актрису в Германию, несмотря на ее позицию.

Самые обсуждаемые страницы дневника посвящены предполагаемой влюбленности нацистского лидера в Марлен Дитрих Фото: Britannica

Историки подчеркивают, что даже если авторство подтвердится, подобные записи не меняют оценки личности диктатора, но могут пролить свет на его психологический портрет и личные противоречия.

Не первый "дневник Гитлера"

Это уже не первая сенсация вокруг якобы личных записей фюрера. В 1983 году немецкий журнал Stern приобрел серию так называемых "Дневников Гитлера", которые позже оказались подделкой.

Скандал стал одним из самых громких в истории европейской журналистики и лег в основу сатирического фильма "Штонк!".

