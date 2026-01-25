Кохання, про яке мовчали: що написано у загубленому щоденнику Гітлера (фото)

На горищі приватного будинку виявили рукописний щоденник, який дослідники обережно пов'язують з ім'ям Адольфа Гітлера.

Йдеться про 113 сторінок нотаток, де, крім побутових і політичних фрагментів, містяться записи про таємну симпатію до актриси Марлен Дітріх. Цю жінку нацистська пропаганда вважала зрадницею. Про це пише Daily Star.

За словами фахівців, документи належать до епохи Третього рейху, хоча їхнє авторство поки що не підтверджено остаточно. Проте знахідка вже викликала бурхливу дискусію серед істориків і колекціонерів. Щоденник було продано приблизно за близько 30 тисяч євро (приблизно 1,5 млн гривень).

Що відомо про знахідку

Документ уперше запропонували 74-річному колекціонеру Олафу Гаубольду. Він зізнався, що спочатку поставився до історії насторожено, але продавець пояснював походження документів розпливчасто, посилаючись лише на "знахідку на горищі". Після попереднього огляду Гаубольд звернувся до істориків, які допустили ймовірність автентичності записів.

Документ уперше запропонували 74-річному колекціонеру Олафу Гаубольду Фото: Jam Press

Додатковий інтерес викликали штампи та супровідні папери, частина яких пов'язана зі Штазі. Це, за словами експертів, може вказувати на складну і до кінця не зрозумілу історію зберігання архіву.

Таємна симпатія до "зрадниці"

Найбільш обговорювані сторінки щоденника присвячені ймовірній закоханості нацистського лідера в Марлен Дітріх. Актриса публічно виступала проти нацизму і відмовилася від німецького громадянства, через що в Німеччині її вважали зрадницею. У записах ідеться про спроби встановити з нею контакт і навіть про плани повернути акторку в Німеччину, попри її позицію.

Найбільш обговорювані сторінки щоденника присвячені ймовірній закоханості нацистського лідера в Марлен Дітріх Фото: Britannica

Історики підкреслюють, що навіть якщо авторство підтвердиться, такі записи не змінюють оцінки особистості диктатора, але можуть пролити світло на його психологічний портрет і особисті протиріччя.

Не перший "щоденник Гітлера"

Це вже не перша сенсація навколо нібито особистих записів фюрера. У 1983 році німецький журнал Stern придбав серію так званих "Щоденників Гітлера", які пізніше виявилися підробкою.

Скандал став одним із найгучніших в історії європейської журналістики та ліг в основу сатиричного фільму "Штонк!".

