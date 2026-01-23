Для людей, а не машин: заброшенный аэропорт превратят в город будущего (фото)

Заброшенный Аэропорт Даунсвью в Канаде, открытый почти сто лет назад, планируют превратить в полноценный новый город с жилыми кварталами, парками и развитой инфраструктурой.

На северо-западе Торонто готовится одно из самых масштабных городских преобразований в Северной Америке. Проект рассчитан на 30 лет. Об этом пишет Mirror.

На территории площадью около 370 акров появится новый район под названием YZD, в честь позывного закрытого аэропорта. По планам застройщиков, здесь смогут жить до 83 500 человек. Уже на первом этапе предусмотрено около 30 000 объектов недвижимости для 66 000 жителей.

Проект на 30 лет

Новый город будет состоять из семи взаимосвязанных районов, которые будут строиться поэтапно в течение ближайших десятилетий. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 16 миллиардов фунтов стерлингов, что делает его одним из крупнейших подобных проектов на континенте.

Ключевым элементом станет бывшая взлетно-посадочная полоса длиной около 1,8 км Фото: CNN

Ключевым элементом станет бывшая взлетно-посадочная полоса длиной около 1,24 мили (1,8 км). Ее планируют превратить в большой пешеходный парк, который соединит все районы YZD. Девелоперы называют эту зону новым стандартом общественных пространств для города.

Город для людей, а не машин

Основной акцент в проекте сделан на экологию и комфорт повседневной жизни. Около 70 акров территории отдадут под парки и открытые пространства. Планировка улиц ориентирована на пешеходов, а школы, детские сады, магазины и сервисы обещают разместить в шаговой доступности.

Концепт пешеходного парка Фото: CNN

Создатели проекта подчеркивают, что будущие улицы и дворы будут спроектированы так, чтобы жителям не приходилось зависеть от автомобиля. Все необходимое будет рядом с домом и работой.

Кроме того, крыши многих зданий планируют покрыть растительностью. По словам разработчиков, это поможет удерживать дождевую воду, снизить риск наводнений и создать более благоприятную среду для городской природы.

