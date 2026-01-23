Для людей, а не машин: покинутий аеропорт перетворять на місто майбутнього (фото)

Покинутий Аеропорт Даунсв'ю в Канаді, відкритий майже сто років тому, планують перетворити на повноцінне нове місто з житловими кварталами, парками і розвиненою інфраструктурою.

На північному заході Торонто готується одне з наймасштабніших міських перетворень у Північній Америці. Проєкт розрахований на 30 років. Про це пише Mirror.

На території площею близько 370 акрів з'явиться новий район під назвою YZD, на честь позивного закритого аеропорту. За планами забудовників, тут зможуть жити до 83 500 осіб. Уже на першому етапі передбачено близько 30 000 об'єктів нерухомості для 66 000 жителів.

Проект на 30 років

Нове місто складатиметься з семи взаємопов'язаних районів, які будуватимуться поетапно протягом найближчих десятиліть. Загальну вартість проєкту оцінюють приблизно в 16 мільярдів фунтів стерлінгів, що робить його одним із найбільших подібних проєктів на континенті.

Ключовим елементом стане колишня злітно-посадкова смуга довжиною близько 1,8 км Фото: CNN

Ключовим елементом стане колишня злітно-посадкова смуга довжиною близько 1,24 милі (1,8 км). Її планують перетворити на великий пішохідний парк, який з'єднає всі райони YZD. Розробники називають цю зону новим стандартом громадських просторів для міста.

Місто для людей, а не машин

Основний акцент у проєкті зроблено на екологію і комфорт повсякденного життя. Близько 70 акрів території віддадуть під парки і відкриті простори. Планування вулиць орієнтоване на пішоходів, а школи, дитячі садки, магазини й сервіси обіцяють розмістити в кроковій доступності.

Концепт пішохідного парку Фото: CNN

Творці проєкту наголошують, що майбутні вулиці та двори будуть спроєктовані так, щоб жителям не доводилося залежати від автомобіля. Усе необхідне буде поруч із домом і роботою.

Крім того, дахи багатьох будівель планують покрити рослинністю. За словами розробників, це допоможе утримувати дощову воду, знизити ризик повеней і створити більш сприятливе середовище для міської природи.

