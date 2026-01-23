"Исчезают" деревья: прибрежный город может оказаться под водой (видео, фото)

В прибрежном городе Паиа на острове Мауи власти приняли непростое решение. Им пришлось убрать десятки кокосовых пальм, которые годами страдали от затоплений и засоления почвы. Причина стало ускоряющееся повышение уровня океана и эрозия побережья.

Муниципалитет объявил об удалении 70 кокосовых пальм в прибрежной зоне парка Болдуин-Бич. По словам окружного специалиста по уходу за деревьями Тимоти Гриффита, пальмы действительно устойчивы к соленой воде, но не способны выдерживать ее постоянное воздействие. Об этом пишет TCD.

При этом еще около 50 деревьев, растущих дальше от линии берега, удалось сохранить. Они не подвергались регулярному затоплению.

Власти подчеркивают, что речь идет не о массовой вырубке. В округе десятилетиями ухаживают за более чем 30 тысячами деревьев, включая свыше 1600 пальм. Проблема затронула исключительно узкую прибрежную полосу, где последствия изменения климата ощущаются особенно остро.

Відео дня

Почему это важно

Согласно исследованию уязвимости и адаптации Департамента парков и отдыха, за последние 100 лет береговая линия Мауи отступила примерно на четверть мили. Это наглядный пример того, как изменение климата меняет привычные ландшафты, даже в туристических районах, которые ассоциируются с вечным летом и пальмами.

Муниципалитет объявил об удалении 70 кокосовых пальм в прибрежной зоне Фото: YouTube

По данным NOAA, глобальный уровень океана с 1880 года вырос на 8–9 дюймов, а темпы его повышения за последние десятилетия более чем удвоились. Это усиливает эрозию, делает штормы разрушительнее и увеличивает число прибрежных наводнений.

Эксперты предупреждают, что подобные процессы угрожают не только природе, но и людям. Под риском оказываются дороги, мосты, системы водоснабжения и целые прибрежные города. В США почти треть населения живет в зонах, уязвимых к повышению уровня океана.

Специалисты сходятся во мнении, что замедлить рост уровня океана возможно только за счет сокращения загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов.

Ранее Фокус сообщал, что:

Последняя жительница рассказала о деревне "потерянной под водой". Небольшое поселение с известняковыми коттеджами, уютными улочками и видами на холмы было домом примерно для 50 человек.

Подо льдом Гренландии нашли нечто невероятное. Ученые обнаружили заброшенную американскую военную базу времен холодной войны.

Также стало известно, что туристка посетила город, о котором все забыли. Древний Геркуланум сохранился после извержения вулкана Везувий почти две тысячи лет назад.