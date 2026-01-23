"Зникають" дерева: прибережне місто може опинитися під водою (відео, фото)

У прибережному місті Паіа на острові Мауї влада ухвалила непросте рішення. Їй довелося прибрати десятки кокосових пальм, які роками страждали від затоплень і засолення ґрунту. Причиною стало прискорене підвищення рівня океану та ерозія узбережжя.

Муніципалітет оголосив про видалення 70 кокосових пальм у прибережній зоні парку Болдвін-Біч. За словами окружного фахівця з догляду за деревами Тімоті Гріффіта, пальми дійсно стійкі до солоної води, але не здатні витримувати її постійний вплив. Про це пише TCD.

При цьому ще близько 50 дерев, що ростуть далі від лінії берега, вдалося зберегти. Вони не піддавалися регулярному затопленню.

Влада наголошує, що йдеться не про масове вирубування. В окрузі десятиліттями доглядають за більш ніж 30 тисячами дерев, включно з понад 1600 пальмами. Проблема торкнулася виключно вузької прибережної смуги, де наслідки зміни клімату відчуваються особливо гостро.

Чому це важливо

Згідно з дослідженням вразливості та адаптації Департаменту парків і відпочинку, за останні 100 років берегова лінія Мауї відступила приблизно на чверть милі. Це наочний приклад того, як зміна клімату змінює звичні ландшафти, навіть у туристичних районах, які асоціюються з вічним літом і пальмами.

За даними NOAA, глобальний рівень океану з 1880 року зріс на 8-9 дюймів, а темпи його підвищення за останні десятиліття більш ніж подвоїлися. Це посилює ерозію, робить шторми руйнівнішими та збільшує кількість прибережних повеней.

Експерти попереджають, що подібні процеси загрожують не тільки природі, а й людям. Під ризиком опиняються дороги, мости, системи водопостачання та цілі прибережні міста. У США майже третина населення живе в зонах, вразливих до підвищення рівня океану.

Фахівці сходяться на думці, що сповільнити зростання рівня океану можливо тільки за рахунок скорочення забруднення повітря і викидів парникових газів.

