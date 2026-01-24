Соседи добились своего: элитную виллу обязали снести из-за "тайного" подвала (фото)

В британском городе Хоув разгорелся громкий строительный скандал. Местные жители добились через суд сноса роскошного дома стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов, который они называют "гротескным" и "бельмом на глазу".

Речь идет о современном двухэтажном особняке с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами, построенном в саду другого дома. Его владельцем является 41-летний Майкл Деллер. Изначально у него было разрешение на строительство жилого дома, однако проект подвала городские власти позже отклонили. Об этом пишет The Sun.

Несмотря на это, строительство продолжилось, и в итоге дом был завершен в 2022 году. Когда владелец подал заявку на обустройство подвала незадолго до окончания работ, городской совет Брайтона и Хоува отказал в разрешении, признав, что здание не соответствует первоначально утвержденному проекту.

Недовольные соседи

Местные жители заявили, что дом не учитывает особенности местности и резко выбивается из окружающей застройки. По их словам, здание слишком большое, чрезмерно белое и абсолютно не гармонирует с деревьями и зеленью вокруг.

"Это чудовищная чрезмерная застройка земли. Мы вынуждены видеть это каждый день", — рассказал один из местных жителей.

Другой добавил, что дом выглядит как чужеродный объект и портит вид из сада.

История участка и спорный подвал

Первоначально участок был выставлен на застройку в 2020 году, тогда проект предусматривал дом с тремя спальнями. В 2021 году землю приобрел Деллер за 648 тысяч фунтов (примерно 37,7 млн гривен) и начал строительство.

По его словам, его заранее предупреждали, что включение подвала в проект повлечет дополнительный сбор на развитие инфраструктуры в размере 40 тысяч фунтов (примерно 2,3 млн гривен). Такие взносы в Великобритании направляются на финансирование школ, транспорта и других городских нужд.

Тем не менее разрешение на строительство получено не было. В результате владельцу выдали предписание о приведении здания в соответствие с первоначальным проектом. Фактически это означает снос дома стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 69,9 млн гривен).

Дом продают, пока идут разбирательства

Пока судебная тяжба продолжается, дом выставлен на продажу. В объявлении он описывается как "впечатляющий современный дом" площадью почти 250 квадратных метров с мраморными полами, открытой планировкой, просторным садом и встроенной гидромассажной ванной.

Отдельно указано, что в подвале планировалось разместить спортзал, домашний кинотеатр, гостевую спальню и кладовые. Однако сейчас цокольный этаж находится под контролем градостроительных служб, а все изменения требуют нового разрешения.

В объявлении подчеркивается, что подана новая заявка на планирование, которая должна узаконить изменения и превратить дом в полноценный четырехспальный объект.

В городском совете Брайтона и Хоува заявили, что не комментируют текущие заявки, однако пообещали учесть все мнения жителей при принятии решения. Представители власти также напомнили, что начинать строительные работы без соответствующего разрешения крайне не рекомендуется.

