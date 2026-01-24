Сусіди домоглися свого: елітну віллу зобов'язали знести через "таємний" підвал (фото)

У британському місті Гоув розгорівся гучний будівельний скандал. Місцеві жителі домоглися через суд знесення розкішного будинку вартістю 1,2 мільйона фунтів стерлінгів, який вони називають "гротескним" і "більмом на оці".

Йдеться про сучасний двоповерховий особняк із чотирма спальнями та трьома ванними кімнатами, збудований у саду іншого будинку. Його власником є 41-річний Майкл Деллер. Спочатку у нього був дозвіл на будівництво житлового будинку, проте проєкт підвалу міська влада пізніше відхилила. Про це пише The Sun.

Попри це, будівництво продовжилося, і зрештою будинок було завершено 2022 року. Коли власник подав заявку на облаштування підвалу незадовго до закінчення робіт, міська рада Брайтона і Хоува відмовила в дозволі, визнавши, що будівля не відповідає спочатку затвердженому проєкту.

Незадоволені сусіди

Місцеві жителі заявили, що будинок не враховує особливості місцевості та різко вибивається з навколишньої забудови. За їхніми словами, будівля занадто велика, надмірно біла та абсолютно не гармонує з деревами й зеленню навколо.

"Це жахлива надмірна забудова землі. Ми змушені бачити це щодня", — розповів один із місцевих жителів.

Інший додав, що будинок має вигляд чужорідного об'єкта і псує вид із саду.

Історія ділянки та спірний підвал

Спочатку ділянку було виставлено на забудову 2020 року, тоді проєкт передбачав будинок із трьома спальнями. У 2021 році землю придбав Деллер за 648 тисяч фунтів (приблизно 37,7 млн гривень) і почав будівництво.

За його словами, його заздалегідь попереджали, що включення підвалу в проєкт спричинить додатковий збір на розвиток інфраструктури в розмірі 40 тисяч фунтів (приблизно 2,3 млн гривень). Такі внески у Великій Британії спрямовують на фінансування шкіл, транспорту та інших міських потреб.

Проте дозвіл на будівництво отримано не було. У результаті власнику видали припис про приведення будівлі у відповідність до початкового проєкту. Фактично це означає знесення будинку вартістю 1,2 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 69,9 млн гривень).

Будинок продають, поки тривають розгляди

Поки судова тяганина триває, будинок виставлено на продаж. В оголошенні він описується як "дивовижний сучасний будинок" площею майже 250 квадратних метрів із мармуровими підлогами, відкритим плануванням, просторим садом і вбудованою гідромасажною ванною.

Окремо зазначено, що в підвалі планувалося розмістити спортзал, домашній кінотеатр, гостьову спальню та комори. Однак зараз цокольний поверх перебуває під контролем містобудівних служб, а всі зміни потребують нового дозволу.

В оголошенні підкреслюється, що подано нову заявку на планування, яка має узаконити зміни й перетворити будинок на повноцінний чотириспальний об'єкт.

У міській раді Брайтона і Хоува заявили, що не коментують поточних заявок, однак пообіцяли врахувати всі думки жителів під час ухвалення рішення. Представники влади також нагадали, що починати будівельні роботи без відповідного дозволу вкрай не рекомендується.

