Последние секунды перед крушением: вертолет с отцом и дочерью рухнул с высоты 150 метров

Обычный полет семьи на вертолете в штате Юта (США) едва не закончился трагедией. В момент, когда воздушное судно потеряло управление и начало стремительно падать, отец пытался успокоить свою дочь, не зная, выживут ли они после удара.

Катастрофа произошла в воскресенье, 18 января, около 15:10 по местному времени. На борту вертолета Bell 206L находились члены семьи и близкие друзья, всего 4 человека. Летательный аппарат рухнул с высоты почти 150 метров и упал неподалеку от шоссе в округе Уосатч. Об этом пишет People.

Все находившиеся на борту выжили, однако одна из пассажирок получила критические травмы и была экстренно доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой. Остальные получили серьезные повреждения, но их состояние позволило оказать помощь на месте.

Семейная прогулка, которая едва не закончилась трагедией

Сестра пострадавшей, Бэйли Демарс, рассказала, что узнала о случившемся уже после аварии и долго не могла поверить услышанному. По ее словам, отец семьи, Кори Тун, до последнего момента поддерживал дочь, стараясь сохранить спокойствие, даже когда вертолет начал вращаться и стремительно снижаться.

Американец снимал полет на телефон. На видео были запечатлены улыбающиеся лица, радость и беззаботность за секунды до катастрофы. Когда управление было потеряно, телефон выпал из рук, но запись продолжалась. Позже Бэйли удалось прослушать аудио.

В последние мгновения перед ударом было слышно, как отец успокаивает дочь, а после падения она закричала: "Я жива. Папа, ты жив?" Его ответ, по словам Бэйли, стал для нее настоящим облегчением.

Очевидцами происшествия стали люди на снегоходах, находившиеся неподалеку Фото: YouTube

Очевидцами происшествия стали люди на снегоходах, находившиеся неподалеку. Среди них оказалась медсестра, которая первой начала оказывать помощь пострадавшим до прибытия спасателей.

Что сейчас с пострадавшими

Сейчас отец семьи восстанавливается после тяжелых травм грудной клетки, а его дочь проходит длительную реабилитацию из-за травмы головы. Несмотря на тяжесть происшествия, все четверо уже выписаны из больницы. Близкие называют это настоящим чудом.

Семья признается, что пережитое полностью изменило их взгляды на жизнь. По словам Бэйли Демарс, в момент, когда кажется, что все может закончиться, исчезают мысли о вещах и заботах.

"Остается только самое важное: семья, друзья и те, кого ты любишь", — заключила американка.

