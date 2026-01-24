Останні секунди перед катастрофою: гелікоптер із батьком і донькою впав із висоти 150 метрів

Звичайний політ сім'ї на вертольоті в штаті Юта (США) ледь не закінчився трагедією. У момент, коли повітряне судно втратило керування і почало стрімко падати, батько намагався заспокоїти свою доньку, не знаючи, чи виживуть вони після удару.

Катастрофа сталася в неділю, 18 січня, близько 15:10 за місцевим часом. На борту вертольота Bell 206L перебували члени сім'ї та близькі друзі, загалом 4 людини. Літальний апарат впав із висоти майже 150 метрів і впав неподалік від шосе в окрузі Восатч. Про це пише People.

Усі, хто перебував на борту, вижили, проте одна з пасажирок дістала критичні травми й була екстрено доставлена в лікарню з черепно-мозковою травмою. Решта дістали серйозні ушкодження, але їхній стан дозволив надати допомогу на місці.

Сімейна прогулянка, яка ледь не закінчилася трагедією

Сестра постраждалої, Бейлі Демарс, розповіла, що дізналася про те, що трапилося, вже після аварії та довго не могла повірити почутому. За її словами, батько сім'ї, Корі Тун, до останнього моменту підтримував доньку, намагаючись зберегти спокій, навіть коли вертоліт почав обертатися і стрімко знижуватися.

Американець знімав політ на телефон. На відео були зафіксовані усміхнені обличчя, радість і безтурботність за секунди до катастрофи. Коли управління було втрачено, телефон випав із рук, але запис тривав. Пізніше Бейлі вдалося прослухати аудіо.

В останні миті перед ударом було чутно, як батько заспокоює доньку, а після падіння вона закричала: "Я жива. Тату, ти живий?" Його відповідь, за словами Бейлі, стала для неї справжнім полегшенням.

Очевидцями події стали люди на снігоходах, які перебували неподалік Фото: YouTube

Очевидцями події стали люди на снігоходах, які перебували неподалік. Серед них виявилася медсестра, яка першою почала надавати допомогу постраждалим до прибуття рятувальників.

Що зараз із постраждалими

Наразі батько сім'ї відновлюється після важких травм грудної клітини, а його донька проходить тривалу реабілітацію через травму голови. Попри важкість події, усі четверо вже виписані з лікарні. Близькі називають це справжнім дивом.

Сім'я зізнається, що пережите повністю змінило їхні погляди на життя. За словами Бейлі Демарс, у момент, коли здається, що все може закінчитися, зникають думки про речі та турботи.

"Залишається тільки найважливіше: сім'я, друзі й ті, кого ти любиш", — підсумувала американка.

