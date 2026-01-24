Идеально сочетается с образом: девушка постоянно носит в сумке голубя (видео)

Жительница Нью-Йорка (США) прославилась в соцсетях благодаря необычному питомцу. 28-летняя Эбби Джардин повсюду берет с собой ручного голубя по кличке Пидж, аккуратно усаженного в миниатюрную сумочку.

Американка признается, что чувствует себя "гордой мамой", когда люди замечают их вместе. Об пишет What's The Jam.

Эбби регулярно выходит с Пидж на прогулки, ездит с ней в метро, заходит к друзьям и даже заказывает Uber, не выпуская голубя из сумки. По словам девушки, птица давно стала полноценным членом семьи и чувствует себя абсолютно спокойно в городской среде.

История Пидж

Американка нашла трехнедельного птенца возле мусорных баков рядом со своим домом. Голубка была слишком мала, чтобы летать или добывать еду самостоятельно. Изначально девушка планировала выходить ее и отпустить, но быстро привязалась.

Со временем птица подросла, а Эбби решила брать ее с собой везде. Кстати, подходящая сумка нашлась случайно. Это был образец из магазина, где она раньше работала. Неожиданно такой способ переноски оказался идеальным. Пидж нравилось наблюдать за городом и смотреть в окно во время поездок.

Недавно Эбби выложила вирусное видео, где Пидж из сумочки наблюдает за уличными голубями, пытающимися поесть из коробки от пиццы в парке. Реакция птицы рассмешила миллионы пользователей.

Реакция соцсетей

Ролик с подписью "Думаю, ей больше нравится ее образ жизни" собрал более 3,4 миллиона просмотров.

В комментариях шутили, что голубь "живет в другой налоговой категории", спрашивали, "почему они заехали в трущобы", и умилялись тому, что сумочка Пидж идеально сочетается с образом хозяйки.

Эбби уверена, что такой образ жизни пошел птице только на пользу. Домашние голуби, по ее словам, живут значительно дольше уличных и прекрасно социализируются, если с детства привыкли к людям и городу.

