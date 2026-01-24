Ідеально поєднується з образом: дівчина постійно носить у сумці голуба (відео)

Мешканка Нью-Йорка (США) прославилася в соцмережах завдяки незвичайному вихованцеві. 28-річна Еббі Джардін всюди бере з собою ручного голуба на прізвисько Підж, акуратно посадженого в мініатюрну сумочку.

Американка зізнається, що почувається "гордою мамою", коли люди помічають їх разом. Про пише What's The Jam.

Еббі регулярно виходить із Підж на прогулянки, їздить із нею в метро, заходить до друзів і навіть замовляє Uber, не випускаючи голуба з сумки. За словами дівчини, птах давно став повноцінним членом сім'ї і почувається абсолютно спокійно в міському середовищі.

Історія Підж

Американка знайшла тритижневе пташеня біля сміттєвих баків поруч зі своїм будинком. Голубка була занадто малою, щоб літати або добувати їжу самостійно. Спочатку дівчина планувала виходити її і відпустити, але швидко прив'язалася.

Згодом птах підріс, а Еббі вирішила брати його з собою всюди. До речі, відповідна сумка знайшлася випадково. Це був зразок з магазину, де вона раніше працювала. Несподівано такий спосіб перенесення виявився ідеальним. Підж подобалося спостерігати за містом і дивитися у вікно під час поїздок.

Нещодавно Еббі виклала вірусне відео, де Підж із сумочки спостерігає за вуличними голубами, які намагаються поїсти з коробки від піци в парку. Реакція птаха розсмішила мільйони користувачів.

Реакція соцмереж

Ролик із підписом "Думаю, їй більше подобається її спосіб життя" зібрав понад 3,4 мільйона переглядів.

У коментарях жартували, що голуб "живе в іншій податковій категорії", запитували, "чому вони заїхали в нетрі", і розчулювалися тому, що сумочка Підж ідеально поєднується з образом господині.

Еббі впевнена, що такий спосіб життя пішов птаху тільки на користь. Домашні голуби, за її словами, живуть значно довше, ніж вуличні, і чудово соціалізуються, якщо змалку звикли до людей і міста.

