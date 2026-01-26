Молодая семья уехала жить в лес без света и воды: что из этого вышло (видео)

Супружеская пара из Великобритании, воспитывающая детей вдали от цивилизации, рассказала, как изменилась их жизнь за 12 лет автономного существования.

Фрейзер и его жена Рейчел вместе с детьми (Грейс и Алфи) живут в лесистой местности графства Ланкашир, вдали от привычной инфраструктуры. Их путь к самодостаточной жизни начался более десяти лет назад с покупки участка земли площадью 4,5 акра, который супруги нашли в объявлении местной газеты. Об этом пишет The Sun.

Решающим фактором стала цена недвижимости, которая составляла всего 15 500 фунтов стерлингов (примерно 912 тысяч гривен), хотя сама земля тогда напоминала, по их словам, "замерзшую грязевую яму".

Жизнь без света и тепла

Первые дни на новом месте стали серьезным испытанием для семейства из Великобритании. Передвижной дом, в который они собирались въехать, буквально ушел под землю, и молодой паре пришлось ночевать в машине вместе с собаками. Без электричества, отопления и водопровода супруги пережили одни из самых тяжелых месяцев в своей жизни.

Передвижной дом, в котом изначально жила семья Фото: YouTube

Почти сразу у них сломался холодильник, затем газовый обогреватель, а единственным источником тепла долгое время оставалась обычная духовка. Отдельной проблемой стал туалет. Каждый день Фрейзеру и Рейчел приходилось ходить в лес и выкапывать ямы.

Дети и первый урожай

Со временем жизнь начала постепенно налаживаться. Спустя десять месяцев после рождения дочери Грейс семья установила собственную солнечную энергосистему, которая обеспечила их стабильным электричеством и доступом к воде. Когда младший сын Алфи был готов перейти на твердую пищу, супруги уже собирали первый урожай в теплице, полностью выращенный своими руками.

Семья планирует начать строительство дома мечты Фото: YouTube

Сегодня участок семьи превратился в полноценное автономное хозяйство. У них есть куры, теплица и искусственный пруд для сбора дождевой воды. Однако это не все, семья планирует начать строительство дома мечты на этой земле, которую когда-то трудно было назвать пригодной для жизни. Несмотря на сложности, Фрейзер и Рейчел не жалеют о своем выборе и делятся опытом с другими, вдохновляя тех, кто задумывается о жизни ближе к природе.

"Это определенно того стоило. Я бы прошла этот путь снова", — признается Рейчел, вспоминая первые годы их необычного путешествия.

