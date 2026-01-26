Молода сім'я поїхала жити до лісу без світла і води: що з цього вийшло (відео)

Подружня пара з Великої Британії, яка виховує дітей далеко від цивілізації, розповіла, як змінилося їхнє життя за 12 років автономного існування.

Фрейзер і його дружина Рейчел разом із дітьми (Грейс і Алфі) живуть у лісистій місцевості графства Ланкашир, далеко від звичної інфраструктури. Їхній шлях до самодостатнього життя почався понад десять років тому з купівлі ділянки землі площею 4,5 акра, яку подружжя знайшло в оголошенні місцевої газети. Про це пише The Sun.

Вирішальним фактором стала ціна нерухомості, яка становила всього 15 500 фунтів стерлінгів (приблизно 912 тисяч гривень), хоча сама земля тоді нагадувала, за їхніми словами, "замерзлу грязьову яму".

Життя без світла і тепла

Перші дні на новому місці стали серйозним випробуванням для сімейства з Великої Британії. Пересувний будинок, у який вони збиралися в'їхати, буквально пішов під землю, і молодій парі довелося ночувати в машині разом із собаками. Без електрики, опалення та водопроводу подружжя пережило одні з найважчих місяців у своєму житті.

Пересувний будинок, у якому спочатку жила сім'я Фото: YouTube

Майже одразу в них зламався холодильник, потім газовий обігрівач, а єдиним джерелом тепла довгий час залишалася звичайна духовка. Окремою проблемою став туалет. Щодня Фрейзеру і Рейчел доводилося ходити до лісу і викопувати ями.

Діти і перший урожай

Згодом життя почало поступово налагоджуватися. Через десять місяців після народження доньки Грейс сім'я встановила власну сонячну енергосистему, яка забезпечила їх стабільною електрикою і доступом до води. Коли молодший син Алфі був готовий перейти на тверду їжу, подружжя вже збирало перший урожай у теплиці, повністю вирощений власноруч.

Сім'я планує розпочати будівництво будинку мрії Фото: YouTube

Сьогодні ділянка родини перетворилася на повноцінне автономне господарство. У них є кури, теплиця та штучний ставок для збору дощової води. Однак це не все, сім'я планує розпочати будівництво будинку мрії на цій землі, яку колись важко було назвати придатною для життя. Попри складнощі, Фрейзер і Рейчел не шкодують про свій вибір і діляться досвідом з іншими, надихаючи тих, хто замислюється про життя ближче до природи.

"Це безперечно було того варте. Я б пройшла цей шлях знову", — зізнається Рейчел, згадуючи перші роки їхньої незвичайної подорожі.

