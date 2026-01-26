Афера на сотни миллионов долларов: мужчина тратил чужие деньги на яхты и машины

Генеральный директор финансовой компании из США признался в организации масштабной финансовой пирамиды на сотни миллионов долларов, средства из которой он тратил на роскошный образ жизни.

Власти штата Джорджия уже назвали это дело крупнейшей финансовой аферой в истории региона. Речь идет о 54-летнем Тодде Буркхалтере, который основал компанию Drive Planning LLC, работавшей в сфере финансового консультирования. Об этом пишет Unilad.

По данным следствия, с 2020 по 2024 год он привлек более 380 миллионов долларов от свыше 2000 клиентов, обещая им высокую и якобы гарантированную доходность. На деле же значительная часть этих средств использовалась для выплаты предыдущим инвесторам и личных расходов главы компании.

Чем привлекали тысячи инвесторов

Прокуратура утверждает, что Буркхалтер рекламировал инвестиционные схемы, связанные с краткосрочным финансированием застройщиков недвижимости, обещая доходность до 10% за три месяца или более 20% в год.

Мужчина уверял клиентов, что вложения обеспечены крупными активами, которые в реальности не существовали. При этом инвесторам рекомендовалось вкладывать не только сбережения, но и пенсионные накопления и заемные средства.

Американец тратил деньги на яхты, самолеты и машины Фото: Instagram

На что были потрачены сотни миллионов долларов

Полученные деньги шли на финансирование роскошного образа жизни. В суде было озвучено, что американец потратил около 2 миллионов долларов на яхту, сотни тысяч на автомобили класса люкс, а также приобрел недвижимость в Мексике стоимостью более 2 миллионов долларов.

Компания также оплатила дорогостоящую рекламу во время матчей профессиональной бейсбольной команды, размещенную в одном из самых заметных мест на стадионе.

Полученные деньги шли на финансирование роскошного образа жизни Фото: Instagram

Признание вины и наказание

Несмотря на начало федерального расследования весной 2024 года, схема продолжала работать еще несколько месяцев, за которые, по данным Министерства юстиции, были привлечены десятки миллионов долларов новых инвестиций. Прокуроры подчеркнули, что мошенничество продолжалось даже тогда, когда Буркхалтер уже знал о внимании со стороны правоохранительных органов.

Глава прокуратуры назвал признание вины первым шагом к восстановлению справедливости для тысяч пострадавших, отметив масштаб причиненного ущерба. Представители ФБР заявили, что дело стало примером того, как доверие инвесторов может быть использовано для построения масштабной финансовой пирамиды.

После признания вины по делу о мошенничестве с использованием электронных средств связи Буркхалтеру может грозить до 17 лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока не назначена.

