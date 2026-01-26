Афера на сотні мільйонів доларів: чоловік витрачав чужі гроші на яхти та машини

Генеральний директор фінансової компанії зі США зізнався в організації масштабної фінансової піраміди на сотні мільйонів доларів, кошти з якої він витрачав на розкішний спосіб життя.

Влада штату Джорджія вже назвала цю справу найбільшою фінансовою аферою в історії регіону. Йдеться про 54-річного Тодда Буркхалтера, який заснував компанію Drive Planning LLC, що працювала у сфері фінансового консультування. Про це пише Unilad.

За даними слідства, з 2020 по 2024 рік він залучив понад 380 мільйонів доларів від понад 2000 клієнтів, обіцяючи їм високу і нібито гарантовану прибутковість. На ділі ж значна частина цих коштів використовувалася для виплати попереднім інвесторам та особистих витрат голови компанії.

Чим приваблювали тисячі інвесторів

Прокуратура стверджує, що Буркхалтер рекламував інвестиційні схеми, пов'язані з короткостроковим фінансуванням забудовників нерухомості, обіцяючи прибутковість до 10% за три місяці або понад 20% на рік.

Чоловік запевняв клієнтів, що вкладення забезпечені великими активами, які в реальності не існували. При цьому інвесторам рекомендувалося вкладати не тільки заощадження, а й пенсійні накопичення та позикові кошти.

Американець витрачав гроші на яхти, літаки та машини Фото: Instagram

На що було витрачено сотні мільйонів доларів

Отримані гроші йшли на фінансування розкішного способу життя. У суді було озвучено, що американець витратив близько 2 мільйонів доларів на яхту, сотні тисяч на автомобілі класу люкс, а також придбав нерухомість у Мексиці вартістю понад 2 мільйони доларів.

Компанія також оплатила дорогу рекламу під час матчів професійної бейсбольної команди, розміщену в одному з найпомітніших місць на стадіоні.

Отримані гроші йшли на фінансування розкішного способу життя Фото: Instagram

Визнання провини та покарання

Попри початок федерального розслідування навесні 2024 року, схема продовжувала працювати ще кілька місяців, за які, за даними Міністерства юстиції, було залучено десятки мільйонів доларів нових інвестицій. Прокурори підкреслили, що шахрайство тривало навіть тоді, коли Буркхалтер уже знав про увагу з боку правоохоронних органів.

Глава прокуратури назвав визнання провини першим кроком до відновлення справедливості для тисяч постраждалих, зазначивши масштаб завданих збитків. Представники ФБР заявили, що справа стала прикладом того, як довіру інвесторів може бути використано для побудови масштабної фінансової піраміди.

Після визнання провини у справі про шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку Буркхалтеру може загрожувати до 17 років позбавлення волі. Дату ухвалення вироку поки не призначено.

