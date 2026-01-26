Навсегда изменили историю: как нашли самые большие алмазы в мире (фото)

Самые крупные алмазы мира весили сотни и даже тысячи каратов. Часть из них стала частью королевских регалий, другие же музейными экспонатами или редкими бриллиантами.

Во всем мире бриллианты считаются символом редкости, красоты и силы. Но среди миллиардов драгоценных кристаллов есть те, которые поистине поражают воображение не только своим размером, но и тайнами происхождения и судьбой. Истории о многих из них были связанны с королями, коллекционерами и музеями. Фокус рассказывает о самых впечатляющих экземплярах.

Алмазы находили в разное время и в разных странах, и каждая такая находка становилась настоящей сенсацией. Эксперты с Кейптаунского музея бриллиантов отмечают, что особенный ажиотаж вызвал самый большой алмаз в мире.

"Куллинан" — самый большой алмаз в мире

"Куллинан" по праву считается величайшим природным алмазом, когда-либо найденным человеком. Его необработанный вес составлял 3106 каратов, что поразило даже опытных горняков начала 20 века. Камень был обнаружен в 1905 году на руднике Premier в Южной Африке и сразу же привлек внимание всего мира.

Відео дня

Свое название алмаз получил в честь владельца рудника Томаса Куллинана. Из-за огромных размеров и внутренних трещин было принято решение не сохранять камень целиком, а разделить его на несколько частей. Этот процесс считался крайне рискованным, ведь даже один неверный удар мог уничтожить уникальный кристалл.

Свое название алмаз получил в честь владельца рудника Томаса Куллинана Фото: Wikipedia

В результате из "Куллинана" получили девять крупных и более ста мелких бриллиантов. Самые известные из них (Cullinan I и Cullinan II) стали частью британских королевских регалий. Первый украшает скипетр монарха, а второй Имперскую государственную корону.

"Эксельсиор" — король 19 века

Алмаз "Эксельсиор" был найден в 1893 году в Южной Африке и сразу стал сенсацией своего времени. Его необработанный вес составлял 995 каратов, что сделало камень крупнейшим известным алмазом конца 19 века. До появления "Куллинана" именно он считался абсолютным рекордсменом.

Интересно, что в отличие от многих других гигантских алмазов, "Эксельсиор" долгое время не привлекал королевского или государственного внимания. Его не включили в короны и регалии, а история владения камнем долгое время оставалась туманной.

Алмаз "Эксельсиор" часто называют "затерянным гигантом" Фото: Wikipedia

Алмаз был разделен на несколько бриллиантов, крупнейший из которых весил около 70 каратов. Несмотря на внушительный исходный размер, ни один из ограненных камней не стал столь же знаменитым, как сам необработанный кристалл.

Сегодня "Эксельсиор" часто называют "затерянным гигантом". Он изменил представление о масштабах природных кристаллов, но остался в тени более поздних находок.

"Звезда тысячелетия" — совершенство цвета и чистоты

Алмаз Millennium Star, или "Звезда тысячелетия", был найден в 1990 году в Демократической Республике Конго. Уже на этапе первичной оценки специалисты обратили внимание на исключительное качество кристалла, коим являлось редкое сочетание крупного размера и почти идеальной чистоты.

После сложной и длительной огранки камень превратился в бриллиант весом около 777 каратов. Он получил высшую цветовую категорию D, что означает полное отсутствие цветовых оттенков. Это абсолютная редкость даже среди элитных алмазов.

Бриллиант стал частью знаменитой коллекции De Beers Millennium Jewels Фото: Instagram

Бриллиант стал частью знаменитой коллекции De Beers Millennium Jewels и был представлен публике как символ нового тысячелетия. Его часто называют одним из самых "совершенных" алмазов в истории.

Этот камень ценят не только за размеры, но и за безупречную геометрию, прозрачность и оптические свойства, которые сделали его эталоном для ювелирного искусства.

"Несравненный" — от гиганта к шедевру огранки

История алмаза "Несравненный" или же The Incomparable считается одной из самых необычных в мире драгоценных камней. Его нашли в Конго, и, по легенде, обнаружение произошло совершенно случайно. Огромный кристалл заметила девочка возле старого рудника.

Первоначальный вес алмаза составлял около 890 каратов, однако внутренние особенности кристалла потребовали сложной огранки. В результате получился бриллиант весом 407,48 карата, который стал одним из крупнейших ограненных алмазов в мире.

Огромный кристалл заметила девочка возле старого рудника Фото: Из открытых источников

The Incomparable отличается не только размерами, но и редким желтовато-коричневым оттенком, который придает ему особую индивидуальность. Такой цвет делает камень узнаваемым среди других гигантов.

Сегодня он чаще всего фигурирует в списках самых дорогих и редких бриллиантов, подчеркивая, что уникальность алмаза определяется не только массой, но и характеристиками камня.

"Сержиу" — уникальный черный гигант

Алмаз "Сержиу" (Sergio) выделяется из других драгоценных камней. Это карбонад, или черный алмаз, найденный в Бразилии в 1893 году. Его необработанный вес составлял 3167 каратов, что делает его самым тяжелым алмазом, когда-либо обнаруженным.

В отличие от прозрачных ювелирных алмазов, карбонады имеют пористую структуру и насыщенный темный цвет. Долгое время такие камни не считались ценными, но сегодня они представляют огромный научный интерес.

"Сержиу" так и не был огранен традиционным способом Фото: National Geographic

"Сержиу" так и не был огранен традиционным способом. Большую часть своей истории он использовался в промышленности, что делает его судьбу уникальной среди алмазных гигантов.

Несмотря на это, Sergio остается рекордсменом по массе и часто упоминается как доказательство того, насколько разнообразными могут быть формы природных алмазов.

Ранее Фокус сообщал, что:

Флорентийский бриллиант нашли после столетнего исчезновения. Семья Габсбургов сообщила, что драгоценность все это время находилась в банковском хранилище, куда ее перевезли во время Второй мировой войны.

Первоклассник нашел "бриллиант" во дворе и захотел обменять его на игрушку. История мальчика уверенного, что он нашел настоящий драгоценный камень покорила пользователей популярного форума Reddit.

Также стало известно, что дешевая на вид семейная реликвия оказалась редким бриллиантом за 1,2 млн евро.