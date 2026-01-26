Назавжди змінили історію: як знайшли найбільші алмази у світі (фото)

Найбільші алмази світу важили сотні і навіть тисячі каратів. Частина з них стала частиною королівських регалій, інші ж — музейними експонатами або рідкісними діамантами.

У всьому світі діаманти вважаються символом рідкості, краси та сили. Але серед мільярдів дорогоцінних кристалів є ті, які воістину вражають уяву не тільки своїм розміром, а й таємницями походження і долею. Історії про багатьох з них були пов'язані з королями, колекціонерами та музеями. Фокус розповідає про найбільш вражаючі екземпляри.

Алмази знаходили в різний час і в різних країнах, і кожна така знахідка ставала справжньою сенсацією. Експерти з Кейптаунського музею діамантів зазначають, що особливий ажіотаж викликав найбільший алмаз у світі.

"Куллінан" — найбільший алмаз у світі

"Куллінан" по праву вважається найбільшим природним алмазом, коли-небудь знайденим людиною. Його необроблена вага становила 3106 каратів, що вразило навіть досвідчених гірників початку 20 століття. Камінь було виявлено 1905 року на руднику Premier у Південній Африці, і він одразу ж привернув увагу всього світу.

Свою назву алмаз отримав на честь власника рудника Томаса Куллінана. Через величезні розміри й внутрішні тріщини було ухвалено рішення не зберігати камінь цілком, а розділити його на кілька частин. Цей процес вважався вкрай ризикованим, адже навіть один невірний удар міг знищити унікальний кристал.

Свою назву алмаз отримав на честь власника рудника Томаса Куллінана Фото: Wikipedia

У результаті з "Куллінана" отримали дев'ять великих і понад сто дрібних діамантів. Найвідоміші з них (Cullinan I та Cullinan II) стали частиною британських королівських регалій. Перший прикрашає скіпетр монарха, а другий Імперську державну корону.

"Ексельсіор" — король 19 століття

Алмаз "Ексельсіор" був знайдений 1893 року в Південній Африці й одразу став сенсацією свого часу. Його необроблена вага становила 995 каратів, що зробило камінь найбільшим відомим алмазом кінця 19 століття. До появи "Куллінана" саме він вважався абсолютним рекордсменом.

Цікаво, що на відміну від багатьох інших гігантських алмазів, "Ексельсіор" довгий час не привертав королівської або державної уваги. Його не включили до корон і регалій, а історія володіння каменем довгий час залишалася туманною.

Алмаз "Ексельсіор" часто називають "загубленим гігантом" Фото: Wikipedia

Алмаз був розділений на кілька діамантів, найбільший з яких важив близько 70 каратів. Попри значний вихідний розмір, жоден з огранованих каменів не став настільки ж знаменитим, як сам необроблений кристал.

Сьогодні "Ексельсіор" часто називають "загубленим гігантом". Він змінив уявлення про масштаби природних кристалів, але залишився в тіні пізніших знахідок.

"Зірка тисячоліття" — досконалість кольору і чистоти

Алмаз Millennium Star, або "Зірка тисячоліття", був знайдений 1990 року в Демократичній Республіці Конго. Уже на етапі первинної оцінки фахівці звернули увагу на виняткову якість кристала, яким було рідкісне поєднання великого розміру і майже ідеальної чистоти.

Після складного і тривалого огранювання камінь перетворився на діамант вагою близько 777 каратів. Він отримав вищу колірну категорію D, що означає повну відсутність колірних відтінків. Це абсолютна рідкість навіть серед елітних алмазів.

Діамант став частиною знаменитої колекції De Beers Millennium Jewels Фото: Instagram

Діамант став частиною знаменитої колекції De Beers Millennium Jewels і був представлений публіці як символ нового тисячоліття. Його часто називають одним з найбільш "досконалих" алмазів в історії.

Цей камінь цінують не тільки за розміри, а й за бездоганну геометрію, прозорість і оптичні властивості, які зробили його еталоном для ювелірного мистецтва.

"Незрівнянний" — від гіганта до шедевра огранювання

Історія алмазу "Незрівнянний" або ж The Incomparable вважається однією з найбільш незвичайних у світі дорогоцінних каменів. Його знайшли в Конго, і, за легендою, виявлення сталося абсолютно випадково. Величезний кристал помітила дівчинка біля старої копальні.

Початкова вага алмазу становила близько 890 каратів, проте внутрішні особливості кристала вимагали складного огранювання. У результаті вийшов діамант вагою 407,48 карата, який став одним із найбільших огранованих алмазів у світі.

Величезний кристал помітила дівчинка біля старої копальні Фото: З відкритих джерел

The Incomparable вирізняється не тільки розмірами, а й рідкісним жовтувато-коричневим відтінком, який надає йому особливої індивідуальності. Такий колір робить камінь впізнаваним серед інших гігантів.

Сьогодні він найчастіше фігурує в списках найдорожчих і найрідкісніших діамантів, підкреслюючи, що унікальність алмазу визначається не тільки масою, а й характеристиками каменю.

"Сержіу" — унікальний чорний гігант

Алмаз "Сержіу" (Sergio) виділяється з-поміж інших дорогоцінних каменів. Це карбонад, або чорний алмаз, знайдений у Бразилії 1893 року. Його необроблена вага становила 3167 каратів, що робить його найважчим алмазом, коли-небудь виявленим.

На відміну від прозорих ювелірних алмазів, карбонади мають пористу структуру і насичений темний колір. Тривалий час такі камені не вважалися цінними, але сьогодні вони становлять величезний науковий інтерес.

"Сержіу" так і не був огранований традиційним способом Фото: National Geographic

"Сержіу" так і не був огранований традиційним способом. Більшу частину своєї історії він використовувався в промисловості, що робить його долю унікальною серед алмазних гігантів.

Попри це, Sergio залишається рекордсменом за масою і часто згадується як доказ того, наскільки різноманітними можуть бути форми природних алмазів.

