Кот сам нашел дорогу домой, пройдя почти 250 километров (видео)

Кот сбежал из фургона своих хозяев во время остановки на заправке в Испании и появился снова спустя несколько месяцев примерно в километре от их дома во Франции.

Патрик и Эвелин Сир, проживающие в Олонзаке, в регионе Эро, рассказали, что их кот по кличке Филу, по всей видимости, выпрыгнул из открытого окна их дома на колесах во время остановки на заправке, расположенной недалеко от французской границы, примерно в 250 километрах от дома. Об этом пишет UPI.

Патрик Сайр отметил, что отсутствие Филу было замечено только на следующее утро.

Француз рассказал, что в последующие дни и недели он дважды возвращался на заправку, но никто в этом районе не видел никаких следов пропавшего кота.

Месяцы безрезультатных поисков и неожиданное возвращение

Супруги признались, что с каждым месяцем их вера в благополучный исход ослабевала. Однако 9 января им позвонила жительница Хомпса (населенный пункт, расположенный примерно в километре от их дома) и сообщила, что нашла Филу.

Женщина рассказала, что с декабря подкармливала кота на улице и обратила внимание на его сильную худобу и кашель. Позже она отвезла животное к местному ветеринару, где после сканирования микрочипа подтвердилось, что это действительно Филу.

"Филу преодолел огромный путь, чтобы вернуться к нам. Но как ему это удалось? Он шел вдоль шоссе, проходил через города или следовал по берегам рек? Мы никогда не узнаем ответа", — рассказал Патрик Сир.

