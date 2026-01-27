Кіт сам знайшов дорогу додому, пройшовши майже 250 кілометрів (відео)

Кіт втік із фургона своїх господарів під час зупинки на заправці в Іспанії та з'явився знову через кілька місяців приблизно за кілометр від їхнього будинку у Франції.

Патрік і Евелін Сір, які мешкають в Олонзаку, в регіоні Еро, розповіли, що їхній кіт на прізвисько Філу, найімовірніше, вистрибнув з відчиненого вікна їхнього будинку на колесах під час зупинки на заправці, розташованій неподалік від французького кордону, приблизно за 250 кілометрів від будинку. Про це пише UPI.

Патрік Сайр зазначив, що відсутність Філу було помічено тільки наступного ранку.

Француз розповів, що в наступні дні та тижні він двічі повертався на заправку, але ніхто в цьому районі не бачив жодних слідів зниклого кота.

Місяці безрезультатних пошуків і несподіване повернення

Подружжя зізналося, що з кожним місяцем їхня віра в щасливий результат слабшала. Однак 9 січня їм зателефонувала мешканка Хомпса (населений пункт, розташований приблизно за кілометр від їхнього будинку) і повідомила, що знайшла Філу.

Відео дня

Жінка розповіла, що з грудня підгодовувала кота на вулиці й звернула увагу на його сильну худорлявість і кашель. Пізніше вона відвезла тварину до місцевого ветеринара, де після сканування мікрочипа підтвердилося, що це справді Філу.

"Філу подолав величезний шлях, щоб повернутися до нас. Але як йому це вдалося? Він ішов уздовж шосе, проходив через міста чи прямував берегами річок? Ми ніколи не дізнаємося відповіді", — розповів Патрік Сір.

