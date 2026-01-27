Супруги доверились строителю из интернета и лишились "дома мечты" (фото)

Ремонт, который должен был стать воплощением мечты, обернулся для семейной пары из Великобритании финансовой катастрофой, серьезными проблемами со здоровьем и месяцами жизни в холодном фургоне.

По словам 62-летней Дебс Молвуки, действия нанятого строителя не только уничтожили их жилье, но и довели ее до почечной недостаточности. Об этом пишет The Sun.

Дебс и ее муж-пенсионер в 2022 году переехали в трехкомнатную квартиру в Бингли, Западный Йоркшир, рассчитывая полностью обновить жилье и комфортно обустроить дом на долгие годы. Для этого супруги вложили все свои сбережения в капитальный ремонт и наняли подрядчика, найденного по положительным отзывам в интернете.

Ремонт мечты превратился в кошмар

Работы начались летом и должны были завершиться к 1 сентября. На время ремонта пара уехала к родственникам в Девон, предварительно выплатив строителю аванс в размере 25 тысяч фунтов (1,4 млн гривен). Однако по возвращении они, по собственным словам, обнаружили квартиру в состоянии, непригодном для жизни.

Отопление так и не было установлено, электропроводка и сантехника оказались небезопасными, а оплаченная мебель, техника и фурнитура на сумму около 43 тысячи фунтов (около 2,5 млн гривен) так и не появились. Дом был завален строительным мусором, а значительная часть уже выполненных работ, как утверждает Дебс, оказалась повреждена или выполнена крайне некачественно.

Дебс утверждает, что строитель требовал регулярных авансовых платежей Фото: The Sun

В результате супруги были вынуждены провести зиму в фургоне на Йоркширских болотах, в сырых и холодных условиях.

Потерянные деньги и удар по здоровью

По словам британки, пережитый стресс серьезно сказался на ее здоровье. У женщины развилась инфекция дыхательных путей и почечная недостаточность, чем был обеспокоен ее лечащий врач. Всего, как утверждает семья, они потеряли около 98 тысячи фунтов (примерно 5,7 млн гривен), заплатив большую часть согласованной стоимости проекта при том, что ремонт так и не был завершен.

Дом был завален строительным мусором Фото: The Sun

В ноябре супруги расторгли контракт с подрядчиком и потратили еще 11 тысяч фунтов (около 647 тысяч гривен), чтобы привести жилье в минимально безопасное состояние. Вернуться в квартиру они смогли лишь в конце декабря.

Взаимные обвинения

Дебс утверждает, что строитель требовал регулярных авансовых платежей, игнорировал их пожелания и фактически "взял дом под свой контроль", внося изменения без согласования. По ее словам, были повреждены и соседние квартиры, а также лифт в доме, за ремонт которого семье пришлось заплатить отдельно.

Значительная часть уже выполненных работ выполнена крайне некачественно Фото: The Sun

Сам строитель категорически отвергает обвинения. Он заявляет, что работы выполнялись квалифицированными специалистами, соответствовали строительным нормам, а задержки были вызваны непредвиденными сложностями.

Сегодня Дебс и ее муж живут в полуразрушенной квартире. Супруги спят на матрасах на полу, без полноценной ванной и кухни, ожидая смету от нового подрядчика. По словам женщины, после произошедшего им приходится экономить буквально на всем.

"Эмоциональное потрясение было ужасным. В моей жизни не было ничего хуже", — заявила она, добавляя, что чувствовала себя уязвимой и напуганной.

