Подружжя довірилося будівельнику з інтернету і позбулося "будинку мрії" (фото)

Ремонт, який мав стати втіленням мрії, обернувся для сімейної пари з Великої Британії фінансовою катастрофою, серйозними проблемами зі здоров'ям і місяцями життя в холодному фургоні.

За словами 62-річної Дебс Молвукі, дії найнятого будівельника не тільки знищили їхнє житло, а й довели її до ниркової недостатності. Про це пише The Sun.

Дебс і її чоловік-пенсіонер 2022 року переїхали в трикімнатну квартиру в Бінглі, Західний Йоркшир, розраховуючи повністю оновити житло і комфортно облаштувати будинок на довгі роки. Для цього подружжя вклало всі свої заощадження в капітальний ремонт і найняло підрядника, знайденого за позитивними відгуками в інтернеті.

Ремонт мрії перетворився на кошмар

Роботи почалися влітку і мали завершитися до 1 вересня. На час ремонту пара поїхала до родичів у Девон, попередньо виплативши будівельнику аванс у розмірі 25 тисяч фунтів (1,4 млн гривень). Однак після повернення вони, за власними словами, виявили квартиру в стані, непридатному для життя.

Опалення так і не було встановлено, електропроводка і сантехніка виявилися небезпечними, а оплачені меблі, техніка і фурнітура на суму близько 43 тисячі фунтів (близько 2,5 млн гривень) так і не з'явилися. Будинок був завалений будівельним сміттям, а значна частина вже виконаних робіт, як стверджує Дебс, виявилася пошкодженою або виконаною вкрай неякісно.

Дебс стверджує, що будівельник вимагав регулярних авансових платежів Фото: The Sun

У результаті подружжя було змушене провести зиму у фургоні на Йоркширських болотах, у сирих і холодних умовах.

Втрачені гроші та удар по здоров'ю

За словами британки, пережитий стрес серйозно позначився на її здоров'ї. У жінки розвинулася інфекція дихальних шляхів і ниркова недостатність, чим був стурбований її лікар. Загалом, як стверджує сім'я, вони втратили приблизно 98 тисяч фунтів (приблизно 5,7 млн гривень), заплативши більшу частину погодженої вартості проєкту за умови, що ремонт так і не було завершено.

Будинок був завалений будівельним сміттям Фото: The Sun

У листопаді подружжя розірвало контракт із підрядником і витратило ще 11 тисяч фунтів (близько 647 тисяч гривень), щоб привести житло в мінімально безпечний стан. Повернутися у квартиру вони змогли лише наприкінці грудня.

Взаємні звинувачення

Дебс стверджує, що будівельник вимагав регулярних авансових платежів, ігнорував їхні побажання і фактично "взяв будинок під свій контроль", вносячи зміни без узгодження. За її словами, було пошкоджено й сусідні квартири, а також ліфт у будинку, за ремонт якого родині довелося заплатити окремо.

Значна частина вже виконаних робіт виконана вкрай неякісно Фото: The Sun

Сам будівельник категорично відкидає звинувачення. Він заявляє, що роботи виконували кваліфіковані фахівці, вони відповідали будівельним нормам, а затримки були викликані непередбачуваними складнощами.

Сьогодні Дебс та її чоловік живуть у напівзруйнованій квартирі. Подружжя спить на матрацах на підлозі, без повноцінної ванної та кухні, чекаючи кошторис від нового підрядника. За словами жінки, після того, що сталося, їм доводиться економити буквально на всьому.

"Емоційне потрясіння було жахливим. У моєму житті не було нічого гіршого", — заявила вона, додаючи, що почувалася вразливою і наляканою.

