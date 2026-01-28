Зеркальный мегаполис: самый необычный город планеты под угрозой (фото)

Проект футуристического города The Line в Саудовской Аравии, который должен был протянуться на 160 километров через пустыню, оказался под угрозой пересмотра.

Несмотря на громкие заявления о завершении строительства к 2030 году, власти признают, что сроки сдвинуты, а масштабы проекта могут быть существенно сокращены. Об этом пишет Lad Bible.

Амбиции и реальность

Планы строительства The Line были представлены около пяти лет назад как часть масштабной программы трансформации страны. Проект предполагал создание города без дорог, автомобилей и вредных выбросов, рассчитанного на проживание до девяти миллионов человек и полностью работающего на возобновляемых источниках энергии. Высота сооружений должна была достигать почти 500 метров, а сам город обязан был стать символом технологической революции и новой урбанистики.

Однако реализация оказалась значительно сложнее, чем ожидалось. Изначально стоимость проекта оценивалась в 1,6 триллиона долларов, но уже к 2022 году предполагаемые расходы выросли до 4,5 триллиона. Ситуацию усугубило падение цен на нефть с примерно 100 до 60 долларов за баррель, что серьезно ударило по бюджету.

Пауза в строительстве

В конце 2025 года один из высокопоставленных чиновников откровенно признал, что страна "двигалась слишком быстро" и теперь вынуждена пересматривать приоритеты. После этого стало известно о приостановке активного строительства и возможном сокращении штата компании Neom, курирующей проект.

Сейчас рассматривается сценарий радикального изменения концепции The Line Фото: Instagram Discover Neom

По данным источников, близких к проекту, сейчас рассматривается сценарий радикального изменения концепции The Line. Вместо мегаполиса для миллионов жителей город может быть переориентирован на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта, включая крупные центры обработки данных. Такой подход, по мнению властей, позволит сохранить стратегическое значение региона и снизить нагрузку на перенаселенные городов, включая Эр-Рияд.

Ранее в состав комплекса Neom планировалось включить природный заповедник площадью около 6500 квадратных километров, а также горный курорт с первыми в стране открытыми горнолыжными трассами. В официальных документах проект называли "революционным городом, ставящим человека на первое место и сохраняющим окружающую природу".

В 2034 году Саудовская Аравия пример ЧМ2034 по футболу Фото: Instagram Discover Neom

Подготовка к 2034 году

Параллельно Саудовская Аравия продолжает адаптацию к современным глобальным трендам. Государственный инвестиционный фонд представил новый проект HUMAIN, ориентированный на развитие искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры. Одновременно в стране реализуются социальные реформы, включая расширение прав женщин и ослабление контроля религиозной полиции.

Эти изменения рассматриваются как часть подготовки страны к приему крупных международных событий, включая чемпионат мира по футболу 2034 года, и стремления сделать Саудовскую Аравию более привлекательной для туристов и инвесторов.

