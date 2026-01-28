Дзеркальний мегаполіс: найнезвичайніше місто планети під загрозою (фото)

Проєкт футуристичного міста The Line в Саудівській Аравії, який мав простягнутися на 160 кілометрів через пустелю, опинився під загрозою перегляду.

Попри гучні заяви про завершення будівництва до 2030 року, влада визнає, що строки зсунуті, а масштаби проєкту можуть бути істотно скорочені. Про це пише Lad Bible.

Амбіції та реальність

Плани будівництва The Line були представлені близько п'яти років тому як частина масштабної програми трансформації країни. Проєкт передбачав створення міста без доріг, автомобілів і шкідливих викидів, розрахованого на проживання до дев'яти мільйонів людей, яке повністю працюватиме на поновлюваних джерелах енергії. Висота споруд мала сягати майже 500 метрів, а саме місто мало стати символом технологічної революції та нової урбаністики.

Відео дня

Однак реалізація виявилася значно складнішою, ніж очікувалося. Спочатку вартість проєкту оцінювалася в 1,6 трильйона доларів, але вже до 2022 року передбачувані витрати зросли до 4,5 трильйона. Ситуацію погіршило падіння цін на нафту з приблизно 100 до 60 доларів за барель, що серйозно вдарило по бюджету.

Пауза в будівництві

Наприкінці 2025 року один із високопоставлених чиновників відверто визнав, що країна "рухалася занадто швидко" і тепер змушена переглядати пріоритети. Після цього стало відомо про припинення активного будівництва і можливе скорочення штату компанії Neom, що керує проєктом.

Наразі розглядається сценарій радикальної зміни концепції The Line Фото: Instagram Discover Neom

За даними джерел, близьких до проєкту, зараз розглядається сценарій радикальної зміни концепції The Line. Замість мегаполіса для мільйонів жителів місто може бути переорієнтоване на розвиток інфраструктури штучного інтелекту, включно з великими центрами обробки даних. Такий підхід, на думку влади, дасть змогу зберегти стратегічне значення регіону і знизити навантаження на перенаселені міста, включно з Ер-Ріядом.

Раніше до складу комплексу Neom планувалося включити природний заповідник площею близько 6500 квадратних кілометрів, а також гірський курорт із першими в країні відкритими гірськолижними трасами. В офіційних документах проєкт називали "революційним містом, що ставить людину на перше місце і зберігає навколишню природу".

У 2034 році Саудівська Аравія приклад ЧС2034 з футболу Фото: Instagram Discover Neom

Підготовка до 2034 року

Паралельно Саудівська Аравія продовжує адаптацію до сучасних глобальних трендів. Державний інвестиційний фонд представив новий проєкт HUMAIN, орієнтований на розвиток штучного інтелекту та цифрової інфраструктури. Одночасно в країні реалізуються соціальні реформи, включно з розширенням прав жінок і послабленням контролю релігійної поліції.

Ці зміни розглядаються як частина підготовки країни до прийому великих міжнародних подій, включно з чемпіонатом світу з футболу 2034 року, і прагнення зробити Саудівську Аравію привабливішою для туристів та інвесторів.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Остання мешканка розповіла про село "загублене під водою". Невелике поселення з вапняковими котеджами, затишними вуличками та краєвидами на пагорби було домівкою приблизно для 50 осіб.

Під льодом Гренландії знайшли щось неймовірне. Учені виявили покинуту американську військову базу часів холодної війни.

Також стало відомо, що туристка відвідала місто, про яке всі забули. Стародавній Геркуланум зберігся після виверження вулкана Везувій майже дві тисячі років тому.