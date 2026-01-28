Живут без воды и света: почему пара выбрала крошечный дом в деревне (фото)

25-летняя Либби Рамсден из Великобритании вместе со своим ровесником бойфрендом Олли сделала выбор в пользу простой жизни. Молодая пара отказалась от аренды обычного жилья и переехала в купленный на Facebook крошечный дом без подключения к коммунальным сетям.

Пока их ровесники проводят вечера в ресторанах и клубах, Либби и Олли из Силсдена, графство Йоркшир, рубят дрова для печи и готовят ужин на маленькой плите с двумя кастрюлями. Их домик небольшой, но, по словам пары, он позволяет экономить тысячи фунтов в год и жить без постоянного финансового давления. Об этом пишет The Sun.

Пара познакомилась в 2019 году, а спустя несколько лет переехала жить на семейную ферму отца Олли в Западном Йоркшире. Там Либби завела коз, начала делать мыло и продавать его на местных рынках вместе с медом. Именно тогда у пары появилась мечта превратить это хобби в полноценный бизнес и найти собственное жилье в сельской местности.

Відео дня

Однако высокая стоимость аренды (около 1000 фунтов стерлингов, примерно 58 тысяч гривен, в месяц) делала эту цель недостижимой. Однако выход нашелся неожиданно. Отец Олли предложил арендовать им участок земли. Благодаря статусу сельскохозяйственных работников пара получила разрешение на строительство дома, но с довольно жесткими ограничениями. Здание должно было быть очень маленьким и полностью автономным.

Либби и Олли купили крошечный домик, найденный в Facebook Фото: The Sun

Дом с жесткими ограничениями

Использовав накопленные 11 тысяч фунтов стерлингов (около 647 тысяч гривен), Либби и Олли купили крошечный домик, найденный в Facebook. В нем есть спальня, ванная комната, маленькая кухня и гостиная. Дом доставили на прицепе, и в сентябре 2023 года пара окончательно переехала.

Жизнь в ограниченном пространстве потребовала привыкания. Пара признается, что поначалу возникали ссоры из-за уборки или заготовки дров. Но прогулки по полям помогали снять напряжение. Дождевая вода, собранная в резервуар, была единственным источником. Для питья она фильтровалась, а канализацию подключили к септику, выкопанному вручную.

Через полгода после переезда пара приобрела генератор, который включают всего на час в день для нагрева воды и освещения вечером. В остальное время они используют солнечные фонари. В доме нет телевизора и холодильника, продукты покупаются ежедневно, а вместо стиральной машины используется ближайшая прачечная.

Отсутствие ипотеки и коммунальных счетов позволило паре сосредоточиться на собственном бизнесе Фото: The Sun

Экономия вместо счетов

Несмотря на скепсис друзья поддержали решение пары.

Экономия оказалась существенной. Вместо 12 тысяч фунтов стерлингов (704 тысячи гривен) в год на аренду жилья Либби и Олли платят 2000 фунтов (117 тысяч гривен) за аренду земли и около 1000 фунтов муниципального налога. Их ежедневные расходы на газ и генератор составляют менее 9 фунтов (529 гривен) в день.

Отсутствие ипотеки и коммунальных счетов позволило паре в декабре 2023 года уволиться с работы и полностью сосредоточиться на собственном бизнесе. Свое предприятие британцы назвали Herd & Hive. Они продают мыло из козьего молока, натуральный мед и изделия из пчелиного воска.

Ранее Фокус сообщал, что:

Элитную виллу обязали снести из-за "тайного" подвала. В британском городе Хоув разгорелся громкий строительный скандал.

Девушка удивила всех своим крошечным домом. Женщина решила пойти нестандартным путем при выборе жилья.

Также стало известно, что девушка отказалась от аренды жилья и превратила старую лодку в "дом мечты".