Живуть без води і світла: чому пара обрала крихітний будинок у селі (фото)

25-річна Ліббі Рамсден з Великої Британії разом зі своїм ровесником бойфрендом Оллі зробила вибір на користь простого життя. Молода пара відмовилася від оренди звичайного житла і переїхала в куплений на Facebook крихітний будинок без підключення до комунальних мереж.

Поки їхні ровесники проводять вечори в ресторанах і клубах, Ліббі й Оллі з Сілсдена, графство Йоркшир, рубають дрова для печі та готують вечерю на маленькій плиті з двома каструлями. Їхній будиночок невеликий, але, за словами пари, він дає змогу економити тисячі фунтів на рік і жити без постійного фінансового тиску. Про це пише The Sun.

Пара познайомилася 2019 року, а через кілька років переїхала жити на сімейну ферму батька Оллі в Західному Йоркширі. Там Ліббі завела кіз, почала робити мило і продавати його на місцевих ринках разом із медом. Саме тоді у пари з'явилася мрія перетворити це хобі на повноцінний бізнес і знайти власне житло в сільській місцевості.

Відео дня

Однак висока вартість оренди (близько 1000 фунтів стерлінгів, приблизно 58 тисяч гривень, на місяць) робила цю мету недосяжною. Однак вихід знайшовся несподівано. Батько Оллі запропонував орендувати їм ділянку землі. Завдяки статусу сільськогосподарських працівників пара отримала дозвіл на будівництво будинку, але з досить жорсткими обмеженнями. Будівля мала бути дуже маленькою і повністю автономною.

Ліббі та Оллі купили крихітний будиночок, знайдений у Facebook Фото: The Sun

Будинок із жорсткими обмеженнями

Використавши накопичені 11 тисяч фунтів стерлінгів (близько 647 тисяч гривень), Ліббі та Оллі купили крихітний будиночок, знайдений у Facebook. У ньому є спальня, ванна кімната, маленька кухня і вітальня. Будинок доставили на причепі, і у вересні 2023 року пара остаточно переїхала.

Життя в обмеженому просторі потребувало звикання. Пара зізнається, що спочатку виникали сварки через прибирання або заготівлю дров. Але прогулянки полями допомагали зняти напругу. Дощова вода, зібрана в резервуар, була єдиним джерелом. Для пиття вона фільтрувалася, а каналізацію підключили до септика, викопаного вручну.

Через пів року після переїзду пара придбала генератор, який вмикають лише на годину на день для нагріву води та освітлення ввечері. В інший час вони використовують сонячні ліхтарі. У будинку немає телевізора і холодильника, продукти купуються щодня, а замість пральної машини використовується найближча пральня.

Відсутність іпотеки та комунальних рахунків дала змогу парі зосередитися на власному бізнесі Фото: The Sun

Економія замість рахунків

Попри скепсис друзі підтримали рішення пари.

Економія виявилася суттєвою. Замість 12 тисяч фунтів стерлінгів (704 тисячі гривень) на рік на оренду житла Ліббі та Оллі платять 2000 фунтів (117 тисяч гривень) за оренду землі та близько 1000 фунтів муніципального податку. Їхні щоденні витрати на газ і генератор становлять менше ніж 9 фунтів (529 гривень) на день.

Відсутність іпотеки та комунальних рахунків дала змогу парі в грудні 2023 року звільнитися з роботи і повністю зосередитися на власному бізнесі. Своє підприємство британці назвали Herd & Hive. Вони продають мило з козячого молока, натуральний мед і вироби з бджолиного воску.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Елітну віллу зобов'язали знести через "таємний" підвал. У британському місті Гоув розгорівся гучний будівельний скандал.

Дівчина здивувала всіх своїм крихітним будинком. Жінка вирішила піти нестандартним шляхом при виборі житла.

Також стало відомо, що дівчина відмовилася від оренди житла і перетворила старий човен на "будинок мрії".