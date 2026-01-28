Поддержите нас UA
Камера сняла пугающую встречу: незнакомец молча подошел к женщине у ее квартиры

Женщина стоит у двери своей квартиры, а позади нее незаметно приближается неизвестный мужчина
Женщина замечает мужчину в последний момент | Фото: TikTok

Камера дверного звонка Ring, установленная у входа в квартиру жительницы США, зафиксировала тревожный момент, который быстро стал вирусным в соцсетях. Неизвестный мужчина бесшумно подходит к женщине со спины в тот момент, когда она пытается открыть дверь своего дома.

Женщина замечает мужчину в последний момент и спокойно спрашивает, чем может помочь. Незнакомец выглядит растерянным, что-то отвечает, после чего она указывает ему направление, и он уходит. Запись была опубликована в TikTok. Видео стало вирусным и набрало более 47 млн просмотров.

Девушка быстро зашла в квартиру и заперла дверь.

Неожиданная встреча у двери

Однако, как позже выяснилось, на этом история не закончилась. В следующем видео женщина и две ее подруги рассказали, что тот же мужчина вновь появился спустя короткое время, но уже на парковке возле их дома.

По словам одной из девушек, незнакомец подошел к машине и попытался вытащить ее наружу. Она смогла остановить его и громко отказалась выходить. Когда компания направилась к зданию, мужчина последовал за ними, что заставило женщин заподозрить, что он пытается перехватить их с другой стороны дома.

Запись с камеры Ring показывает, как мужчина останавливается рядом с женщиной у двери многоквартирного дома и смотрит в ее сторону
Девушка быстро зашла в квартиру и заперла дверь
Фото: TikTok

Девушки успели забежать внутрь и запереть дверь буквально за секунды до того, как незнакомец появился во дворе и начал смотреть на них через окно. Позже полиция задержала его по обвинению в публичном пьянстве, однако вскоре отпустила. Никто из женщин не пострадал, но они признались, что произошедшее сильно их потрясло.

Героини видео подчеркнули, что именно внимательность и доверие к собственной интуиции помогли им избежать опасной ситуации.

Реакция соцсетей

Пользователи TikTok активно отреагировали на ролик. В комментариях женщину хвалили за хладнокровие и самообладание. Многие отмечали, что спокойная реакция и быстрая оценка ситуации сыграли решающую роль.

  • "Он ждал, пока ты откроешь дверь! Как страшно";
  • "Вы буквально видите, как его руки начинают подниматься прямо перед тем, как вы повернетесь… это ужасно";
  • "Как мужчине, мне от этого просто стыдно. Уже и не знаю, что и думать".

Женщины, проживающие в Абилине, штат Техас, рассказали, что решили опубликовать видео не ради просмотров, а чтобы напомнить другим, что подобное может случиться неожиданно, и готовность защищать себя начинается с умения прислушиваться к собственным ощущениям.

