Камера сняла пугающую встречу: незнакомец молча подошел к женщине у ее квартиры

Камера дверного звонка Ring, установленная у входа в квартиру жительницы США, зафиксировала тревожный момент, который быстро стал вирусным в соцсетях. Неизвестный мужчина бесшумно подходит к женщине со спины в тот момент, когда она пытается открыть дверь своего дома.

Женщина замечает мужчину в последний момент и спокойно спрашивает, чем может помочь. Незнакомец выглядит растерянным, что-то отвечает, после чего она указывает ему направление, и он уходит. Запись была опубликована в TikTok. Видео стало вирусным и набрало более 47 млн просмотров.

Девушка быстро зашла в квартиру и заперла дверь.

Неожиданная встреча у двери

Однако, как позже выяснилось, на этом история не закончилась. В следующем видео женщина и две ее подруги рассказали, что тот же мужчина вновь появился спустя короткое время, но уже на парковке возле их дома.

По словам одной из девушек, незнакомец подошел к машине и попытался вытащить ее наружу. Она смогла остановить его и громко отказалась выходить. Когда компания направилась к зданию, мужчина последовал за ними, что заставило женщин заподозрить, что он пытается перехватить их с другой стороны дома.

Відео дня

Девушка быстро зашла в квартиру и заперла дверь Фото: TikTok

Девушки успели забежать внутрь и запереть дверь буквально за секунды до того, как незнакомец появился во дворе и начал смотреть на них через окно. Позже полиция задержала его по обвинению в публичном пьянстве, однако вскоре отпустила. Никто из женщин не пострадал, но они признались, что произошедшее сильно их потрясло.

Героини видео подчеркнули, что именно внимательность и доверие к собственной интуиции помогли им избежать опасной ситуации.

Реакция соцсетей

Пользователи TikTok активно отреагировали на ролик. В комментариях женщину хвалили за хладнокровие и самообладание. Многие отмечали, что спокойная реакция и быстрая оценка ситуации сыграли решающую роль.

"Он ждал, пока ты откроешь дверь! Как страшно";

"Вы буквально видите, как его руки начинают подниматься прямо перед тем, как вы повернетесь… это ужасно";

"Как мужчине, мне от этого просто стыдно. Уже и не знаю, что и думать".

Женщины, проживающие в Абилине, штат Техас, рассказали, что решили опубликовать видео не ради просмотров, а чтобы напомнить другим, что подобное может случиться неожиданно, и готовность защищать себя начинается с умения прислушиваться к собственным ощущениям.

Ранее Фокус сообщал, что:

Мужчина заперся в комнате на год. Все происходящее 49-летний житель штата Юта (США) Скип Бойс транслирует круглосуточно в прямом эфире.

Женщине неделями приходили странные посылки. Позже выяснилось, что все покупки были сделаны ночью, пока она крепко спала.

Также стало известно, что туристка впервые поехала за границу и попала в кошмар, увидев свой отель.