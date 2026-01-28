Камера зняла страшну зустріч: незнайомець мовчки підійшов до жінки біля її квартири

Камера дверного дзвінка Ring, встановлена біля входу в квартиру мешканки США, зафіксувала тривожний момент, який швидко став вірусним у соцмережах. Невідомий чоловік безшумно підходить до жінки зі спини в той момент, коли вона намагається відчинити двері свого будинку.

Жінка помічає чоловіка в останню мить і спокійно запитує, чим може допомогти. Незнайомець виглядає розгубленим, щось відповідає, після чого вона вказує йому напрямок, і він іде. Запис було опубліковано в TikTok. Відео стало вірусним і набрало понад 47 млн переглядів.

Дівчина швидко зайшла у квартиру і замкнула двері.

Несподівана зустріч біля дверей

Однак, як пізніше з'ясувалося, на цьому історія не закінчилася. У наступному відео жінка і дві її подруги розповіли, що той самий чоловік знову з'явився через короткий час, але вже на стоянці біля їхнього будинку.

За словами однієї з дівчат, незнайомець підійшов до машини та спробував витягнути її назовні. Вона змогла зупинити його і голосно відмовилася виходити. Коли компанія попрямувала до будівлі, чоловік пішов за ними, що змусило жінок запідозрити, що він намагається перехопити їх з іншого боку будинку.

Дівчата встигли забігти всередину і замкнути двері буквально за секунди до того, як незнайомець з'явився у дворі та почав дивитися на них через вікно. Пізніше поліція затримала його за звинуваченням у публічному пияцтві, проте незабаром відпустила. Ніхто з жінок не постраждав, але вони зізналися, що подія сильно їх вразила.

Героїні відео підкреслили, що саме уважність і довіра до власної інтуїції допомогли їм уникнути небезпечної ситуації.

Реакція соцмереж

Користувачі TikTok активно відреагували на ролик. У коментарях жінку хвалили за холоднокровність і самовладання. Багато хто відзначав, що спокійна реакція і швидка оцінка ситуації зіграли вирішальну роль.

"Він чекав, поки ти відчиниш двері! Як страшно";

"Ви буквально бачите, як його руки починають підніматися прямо перед тим, як ви повернетеся... це жахливо";

"Як чоловікові, мені від цього просто соромно. Уже й не знаю, що й думати".

Жінки, які мешкають в Абіліні, штат Техас, розповіли, що вирішили опублікувати відео не заради переглядів, а щоб нагадати іншим, що подібне може трапитися неочікувано, і готовність захищати себе починається з уміння прислухатися до власних відчуттів.

