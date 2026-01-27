Жінці тижнями приходили дивні посилки: причина виявилася несподіваною

Мешканка британського Грімсбі опинилася в центрі незвичайної історії після того, як почала знаходити на порозі свого будинку дивні посилки з товарами, які не пам'ятала, щоб замовляла. Пізніше з'ясувалося, що всі покупки були зроблені вночі, поки вона міцно спала.

56-річна Нікола Едвардс була збентежена і спантеличена, коли до неї почали приходити сукні та взуття невідповідних розмірів, аксесуари, дивні сувеніри і навіть ласощі для собак, які її улюбленцям були абсолютно не потрібні. Про це пише Daily Star.

Загальна сума покупок перевищила 1000 фунтів стерлінгів (приблизно 58 тисяч гривень).

Дивні посилки на порозі

Серед замовлених речей виявилися маска політика Ніколи Стерджен, чоловічі римські сандалі, які сама британка назвала "жахливими", підписана фотографія актора класичних комедій Бернарда Бреслава, свердло з алмазним наконечником і навіть перука для собаки.

Спочатку жінка думала про шахрайство. Перевіривши історію замовлень на онлайн-майданчику, вона виявила, що всі покупки було оформлено вночі, у проміжку між другою і третьою годинами. Нікола одразу заблокувала банківську карту, але посилки продовжили приходити.

Відео дня

Однією з незвичайних покупок була перука для собаки Фото: Daily Star

Ситуація ставала дедалі абсурднішою. Одного разу жінка дізналася, що завантажила фотографію себе та доньки і замовила шкарпетки з цим зображенням. Іншим разом оформила підписку на щомісячну доставку коробок із шоколадними батончиками. Пізніше з'ясувалося, що все це робила сама британка в глибокому сні.

Чоловік допоміг розкрити загадку

Розгадка з'явилася завдяки чоловікові британки, будівельнику на ім'я Девід. Він розповів, що неодноразово бачив, як дружина вночі сидить із телефоном у руках, не реагуючи на його слова. Саме тоді Нікола усвідомила, що саме вона здійснює покупки, навіть не прокидаючись при цьому.

Мати двох дорослих дітей зізналася, що спочатку ідея нічного шопінгу уві сні здавалася їй безглуздою. Однак пізніше жінка пов'язала те, що відбувається, з перименопаузою.

Розгадати таємницю допоміг чоловік британки на ім'я Девід Фото: Daily Star

Щоб впоратися з проблемою, Нікола розробила власні методи контролю. В останні місяці 2025 року їй вдалося повністю припинити нічні покупки. Щоправда, нещодавно до неї знову прийшла партія товарів для собак.

На щастя, частину замовлень вдалося використати з користю. Нікола володіє магазином товарів для тварин і вирішила виставити деякі покупки на продаж. Одну річ британка все ж залишила собі. Це були яскраві зимові чоботи, які, за її словами, виглядають так, ніби їх зробили ельфи. Вони виявилися відповідного розміру.

