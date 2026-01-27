Женщине неделями приходили странные посылки: причина оказалась неожиданной

Жительница британского Гримсби оказалась в центре необычной истории после того, как начала находить на пороге своего дома странные посылки с товарами, которые не помнила, чтобы заказывала. Позже выяснилось, что все покупки были сделаны ночью, пока она крепко спала.

56-летняя Никола Эдвардс была смущена и озадачена, когда к ней стали приходить платья и обувь неподходящих размеров, аксессуары, странные сувениры и даже лакомства для собак, которые ее питомцам были совершенно не нужны. Об этом пишет Daily Star.

Общая сумма покупок превысила 1000 фунтов стерлингов (примерно 58 тысяч гривен).

Странные посылки на пороге

Среди заказанных вещей оказались маска политика Николы Стерджен, мужские римские сандалии, которые сама британка назвала "ужасными", подписанная фотография актера классических комедий Бернарда Бреслава, сверло с алмазным наконечником и даже парик для собаки.

Сначала женщина думала о мошенничестве. Проверив историю заказов на онлайн-площадке, она обнаружила, что все покупки были оформлены ночью, в промежутке между двумя и тремя часами. Никола сразу заблокировала банковскую карту, но посылки продолжили приходить.

Одной из необычных покупок был парик для собаки Фото: Daily Star

Ситуация становилась все абсурднее. Однажды женщина узнала, что загрузила фотографию себя и дочери и заказала носки с этим изображением. В другой раз оформила подписку на ежемесячную доставку коробок с шоколадными батончиками. Позже выяснилось, что все это делала сама британка в глубоком сне.

Муж помог раскрыть загадку

Разгадка появилась благодаря мужу британки, строителю по имени Дэвид. Он рассказал, что неоднократно видел, как жена ночью сидит с телефоном в руках, не реагируя на его слова. Именно тогда Никола осознала, что именно она совершает покупки, даже не просыпаясь при этом.

Мать двоих взрослых детей призналась, что поначалу идея ночного шопинга во сне казалась ей нелепой. Однако позже женщина связала происходящее с перименопаузой.

Разгадать тайну помог муж британки по имени Дэвид Фото: Daily Star

Чтобы справиться с проблемой, Никола разработала собственные методы контроля. В последние месяцы 2025 года ей удалось полностью прекратить ночные покупки. Правда, недавно к ней снова пришла партия товаров для собак.

К счастью, часть заказов удалось использовать с пользой. Никола владеет магазином товаров для животных и решила выставить некоторые покупки на продажу. Одну вещь британка все же оставила себе. Это были яркие зимние сапоги, которые, по ее словам, выглядят так, будто их сделали эльфы. Они оказались подходящего размера.

