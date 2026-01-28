Мужчине по ошибке выплатили зарплату в 330 раз больше: деньги разрешили оставить

В Чили суд встал на сторону сотрудника, которому по ошибке перечислили зарплату, превышающую его обычный доход в 330 раз.

Необычная история произошла в Сантьяго. Мужчина уволился после инцидента и в итоге получил право сохранить около 180 тысяч долларов, несмотря на многолетние судебные разбирательства. Об этом пишет Mirror.

Сотрудник компании Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL), занимающейся производством и дистрибуцией продуктов питания в Латинской Америке, в мае 2022 года ожидал стандартную зарплату в размере 500 тысяч чилийских песо. Однако вместо этого на его банковский счет поступило более 165 миллионов песо. Подобная сумма, эквивалентная примерно 180 тысячам долларов США (примерно 7,6 млн гривен).

Почему сотрудник уволился

Сначала мужчина сообщил работодателю об ошибке и пообещал лично обратиться в банк для возврата средств. Но спустя несколько дней он перестал выходить на связь и не появился на рабочем месте. Через 72 часа его адвокат подал официальное заявление об увольнении, после чего сотрудник фактически исчез, сохранив полученные деньги.

Компания расценила произошедшее как кражу и обратилась в полицию. Однако защита настаивала: сотрудник не вмешивался в платежную систему, не совершал мошеннических действий и не инициировал перевод. Деньги были зачислены исключительно по вине работодателя.

Может ли компания вернуть деньги

Судебная тяжба длилась почти три года. В сентябре 2025 года суд Сантьяго постановил, что действия мужчины не подпадают под определение кражи. Судьи квалифицировали произошедшее как "несанкционированное присвоение", которое не предусматривает уголовного наказания по чилийскому законодательству.

Суд подчеркнул, что отсутствовали доказательства умысла, давления на компанию или манипуляций с финансовыми системами. В результате обвинения были сняты, а сотруднику разрешили оставить деньги себе. Если бы его признали виновным в краже, ему грозило бы до 540 дней тюремного заключения и обязательный возврат средств.

Тем не менее история может получить продолжение. Представители CIAL заявили о намерении подать гражданский иск с целью вернуть ошибочно выплаченную сумму и добиться пересмотра решения. Пока же бывший сотрудник компании остается обладателем внезапного состояния, которое полностью изменило его жизнь.

